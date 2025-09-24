থাইল্যান্ডের ব্যস্ত সড়কে হঠাৎ ১৬০ ফুটের গর্ত, গিলে নিল ৩ যানকে

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বুধবার সকালে ভয়াবহ এক সিঙ্কহোল তৈরি হয়ে মুহূর্তেই তিনটি যানবাহন গিলে নেয়। ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় সময় সকাল ৭টার দিকে সামসেন রোডে—ভাজিরা হাসপাতাল ও সামসেন মেট্রোপলিটন পুলিশ স্টেশনের সামনেই।
রয়্যাল থাই পুলিশ (আরটিপি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সিঙ্কহোলটির প্রস্থ প্রায় ৩০ বাই ৩০ মিটার (প্রায় ৯৮ বাই ৯৮ ফুট) এবং গভীরতা প্রায় ৫০ মিটার (১৬০ ফুট)। এটি আরও প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
ঘটনার শুরুতেই দুটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ও একটি পুলিশ ভ্যান এই গর্তের ভেতরে চলে যায়। স্থানীয় গণমাধ্যম দ্য নেশন-এর তথ্য অনুযায়ী, পরে আরও দুটি যান এর ভেতরে গিয়ে পড়ে।
এই ঘটনার কারণে ভাজিরা হাসপাতাল সাময়িকভাবে রোগী ভর্তি বন্ধ করে দেয় এবং পাশের স্কুল ও আশপাশের বাসিন্দাদেরও দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয়। পুলিশ স্টেশনের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।
ব্যাংককের গভর্নর চাদচার্ট সিত্তিপুন্ত জানিয়েছেন, ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশন নির্মাণকাজের কারণেই এই সিঙ্কহোল উৎপন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এতে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জরুরি কাজ চলছে।’
বৃষ্টি প্রবণ মৌসুমে গর্তটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, তবে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, ব্যস্ত সড়কে হঠাৎ মাটি ধসে পড়ছে এবং আর আতঙ্কে গাড়িগুলো পেছনে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে।