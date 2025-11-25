হোম > বিশ্ব > এশিয়া

ব্যঙ্গ করে বোরকা পরে পার্লামেন্টে আসা অস্ট্রেলিয়ার সিনেটরের পদ স্থগিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অস্ট্রেলিয়ার সিনেট আজ মঙ্গলবার ডানপন্থী সিনেটর পলিন হ্যানসনকে টানা সাত কার্যদিবসের জন্য পার্লামেন্টে আসার অধিকার স্থগিত করেছে। জনসমক্ষে মুসলিম নারীদের বোরকা নিষিদ্ধের প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি সিনেটে বোরকা পরে আসেন। তাঁর এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেন অস্ট্রেলীয় আইনপ্রণেতারা।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, গতকাল সোমবার হ্যানসন অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের অধিবেশনে বোরকা পরে হাজির হন। জনসমক্ষে বোরকা ও মুখ ঢেকে রাখাসহ অন্য পোশাক নিষিদ্ধ করার জন্য তিনি যে বিল পেশ করতে চেয়েছিলেন, তা উত্থাপনের অনুমতি না পাওয়ার পর তিনি এই কাজ করেন। তাঁর এই কাজকে মুসলিম পার্লামেন্ট সদস্যরা সরাসরি বর্ণবাদী বলে আখ্যা দেন।

সিনেটে মধ্য-বামপন্থী লেবার সরকারের নেতা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং বলেন, ‘সিনেটর হ্যানসনের ঘৃণা আর ফাঁপা প্রদর্শন আমাদের সামাজিক বুনন ক্ষতবিক্ষত করে। এটা অস্ট্রেলিয়াকে দুর্বল করে তোলে এবং সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা বহু মানুষের প্রতি নির্মম আচরণ।’

তিনি আরও বলেন, ‘সিনেটর হ্যানসন এক ধর্মকে উপহাস ও অবমাননা করেছেন, যার প্রায় ১০ লাখ অস্ট্রেলীয় অনুসারী আছেন…পার্লামেন্টের প্রতি এমন অসম্মান আমি কখনো দেখিনি।’

হ্যানসনকে নিন্দা জানিয়ে আনা প্রস্তাবটি ৫৫–৫ ভোটে পাস হয়। ওয়ান নেশন দল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয়তাবাদী আবেগ ও অভিবাসনবিরোধী রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে প্রভাব বাড়িয়েছে। মে মাসের সাধারণ নির্বাচনে আরও দুটি আসন পাওয়ার পর সিনেটে দলের আসনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার। সাম্প্রতিক মতামত জরিপগুলো হ্যানসন ও ওয়ান নেশনের প্রতি সমর্থন আরও বেড়েছে বলে দেখাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ায় অদ্ভুত উপায়ে বোরকা নিষিদ্ধের দাবি

হ্যানসন অবশ্য নিজের অবস্থানেই অটল। তিনি বলেন, বোরকা নিয়ে তাঁর মত বদলানোর প্রশ্ন নেই এবং পার্লামেন্টে কোনো পোশাকবিধি নেই। ক্যানবেরায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘যদি হেলমেট পরে কেউ ব্যাংকে ঢুকতে পারে, আর বিভিন্ন জায়গায় আপনাকে সেটা খুলতেও বলে, তাহলে বোরকা আলাদা কী?’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি আমার জায়গায় অটল থাকব, যেটা বিশ্বাস করি সেটা করে যাব। শেষ পর্যন্ত আমাকে বিচার করবে জনগণই।’

কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের এই সিনেটর নব্বইয়ের দশকে আলোচনায় আসেন এশিয়া থেকে অভিবাসন ও আশ্রয়প্রার্থীদের কঠোর বিরোধিতার কারণে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ইসলামিক পোশাকের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। এটি হ্যানসনের দ্বিতীয়বারের মতো পার্লামেন্টে বোরকা পরা। ২০১৭ সালেও তিনি একই ধরনের নাটকীয়তা দেখিয়েছিলেন দেশজুড়ে বোরকা নিষিদ্ধের দাবিতে।

সম্পর্কিত

দাহ করার ঠিক আগমুহূর্তে কফিনে টোকা দিলেন ‘মৃত’ নারী

অস্ট্রেলিয়ায় অদ্ভুত উপায়ে বোরকা নিষিদ্ধের দাবি

ভিয়েতনামে বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসে ৯০ জনের মৃত্যু

লাঞ্চে সুশি খেয়ে জাপানের পক্ষে অবস্থান নিলেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট

পাকিস্তান–আফগানিস্তান উত্তেজনা, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চায় তালেবান

বিশৃঙ্খলা, বিরোধ আর বিতর্কে ভরা এবারের মিস ইউনিভার্স মুকুট ফাতিমার

নেপালের রাজপথে ফের জেন-জি বিক্ষোভ, কারফিউ জারি

ফিলিপাইনের সেই নারী মেয়রের আজীবন কারাদণ্ড

মিস ইউনিভার্স ফাইনালের তিন দিন আগে ২ বিচারকের পদত্যাগ

তাইওয়ান ইস্যুতে কূটনৈতিক বিবাদ, চীনা বয়কটে হুমকির মুখে জাপানি অর্থনীতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা