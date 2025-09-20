হোম > বিশ্ব > এশিয়া

টিকটকের ভাইরাল ভিডিও থেকে সিনেমা, নিষিদ্ধ প্রেমের গল্পে মাতোয়ারা ইন্দোনেশিয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

কয়েক মাস ধরে একটি চলচ্চিত্র নিয়েই আলোচনায় মেতেছেন ইন্দোনেশিয়ার সিনেমাপ্রেমীরা। ‘নরমা’ নামের এই চলচ্চিত্রের গল্প এক সুখী দাম্পত্যের, যা ভেঙে যায় শাশুড়ির সঙ্গে স্বামীর গোপন পরকীয়ার ঘটনায়।

মেলোড্রামা পছন্দ করা দর্শকদের জন্য এমন কাহিনি বেশ আকর্ষণীয়। তবে নরমা ইন্দোনেশিয়াজুড়ে আলোচনার ঝড় তোলার মূল কারণ—এটি একটি ভাইরাল সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করে তৈরি।

২০২২ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের সেরাং শহরের বাসিন্দা নরমা রিসমা তাঁর স্বামী এবং মায়ের পরকীয়ার ঘটনা একটি টিকটক ভিডিওতে ফাঁস করেন। মুহূর্তেই সেটি লাখো মানুষের দৃষ্টি কাড়ে, খবরের শিরোনাম হয় এবং শেষমেশ নরমা রিসমাকে এনে দেয় একটি চলচ্চিত্র চুক্তি।

সেই চলচ্চিত্রই আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাড়া ফেলেছে।

এ বছরের মার্চে নরমা ইন্দোনেশিয়ার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় এবং গত আগস্টে নেটফ্লিক্সে আসে। দ্রুতই এটি শুধু ইন্দোনেশিয়ায় নয়, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরেও সবচেয়ে বেশি দেখা ছবিগুলোর একটি হয়ে ওঠে; যেখানে প্রচুর মালয়-মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস।

ইন্দোনেশিয়ার চলচ্চিত্র নির্মাতারা উপলব্ধি করেছেন, ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া কেলেঙ্কারি থেকে ছবি বানালে তা হিট হবেই।

এর আগে ২০২২ সালের ‘কেকেএন দি দেসা পেনারি’ ছিল ইন্দোনেশিয়ার সর্বাধিক আয়ের ছবি। ছয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর ভুতুড়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে এটি নির্মিত। এর কাহিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্সের একটি জনপ্রিয় থ্রেড থেকে নেওয়া হয়েছিল। পরের বছর মুক্তি পাওয়া হরর সিনেমা ‘সেইউ দিনো’ একই এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা একটি গল্প থেকে নির্মিত।

শুধু ভৌতিক গল্পই নয়, রোমাঞ্চকর সম্পর্কঘটিত কাহিনিও ইন্দোনেশিয়ায় সমান জনপ্রিয়। ২০২৪ সালের ছবি ‘ইপার আদালাহ মাউত’, যেখানে এক ব্যক্তি তাঁর শ্যালিকার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, সেটিও টিকটকের এক ভাইরাল ভিডিও থেকে অনুপ্রাণিত।

২০২২ সালের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘লায়ানগান পুতুস’, যেখানে স্বামীর পরকীয়া পরিবারকে ভেঙে দেয়—তার পেছনেও ছিল টিকটক অনুপ্রেরণা।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, এমন বিষয়বস্তু ইন্দোনেশিয়ায় নিষিদ্ধ। দেশটিতে ব্যভিচারের শাস্তি কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। আগামী বছর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া নতুন ফৌজদারি আইনে বিয়ের বাইরে যৌন সম্পর্ক পুরোপুরি নিষিদ্ধ। দেশটির এক প্রদেশে এখনো বিয়ের আগে যৌন সম্পর্কের দায়ে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়।

তবে এই ধর্মীয় রক্ষণশীল সংস্কৃতির মধ্যেই গোপন পারিবারিক কেলেঙ্কারি নিয়ে ইন্দোনেশিয়ানদের কৌতূহল তীব্র।

জাকার্তা আর্টস কাউন্সিল ফিল্ম কমিটির সদস্য এস এম গিটি তাম্বুনান বিবিসি ইন্দোনেশিয়াকে বলেন, ‘এ ধরনের সিনেমার মাধ্যমে মানুষ অন্যের সংসারের সমস্যায় উঁকি মারার সুযোগ পায়। আর রক্ষণশীল সংস্কৃতির কারণেই কৌতূহল আরও বেড়ে যায়।’

সম্পর্কিত

বয়স্ক সেই ব্রিটিশ দম্পতিকে মুক্তি দিল তালেবান

শরিয়াহ–বিরুদ্ধ হওয়ায় আফগানিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ ৬৭৯ বই

সেনা আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী

রোগী রেখে মন্ত্রী হতে পারব না—প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন নেপালের চিকিৎসক

সংবিধান রক্ষার জন্য আমি শহীদ হতে রাজি—জেন-জিদের বলেছিলেন নেপালের প্রেসিডেন্ট

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

কিমকন্যাকে ঘিরে রহস্য বাড়ছে

নেপালে ৫ মার্চের নির্বাচনে জেন-জিরা কি ভোট দিতে পারবে

‘রাজনীতিকদের সম্পদ বাড়ছে, আর আমাদের ভোগান্তি, তাই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরকার ফেলে দিয়েছি’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা