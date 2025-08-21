বিদেশি পর্যটকদের জন্য থাইল্যান্ডে ফ্লাইটের টিকিট ফ্রি

পর্যটন খাতকে চাঙা করতে ও দেশব্যাপী পর্যটনকে উৎসাহিত করতে থাইল্যান্ড সরকার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। দেশটির পর্যটন ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আগামী তিন মাসের জন্য ২ লাখ বিদেশি পর্যটককে বিনা মূল্যে অভ্যন্তরীণ বিমান টিকিট দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। প্রস্তাবটি এখনো মন্ত্রিসভার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
থাই সংবাদমাধ্যম ব্যাংকক পোস্টের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ক্যাম্পেইনের নাম দেওয়া হয়েছে ‘বাই ইন্টারন্যাশনাল, ফ্রি থাইল্যান্ড ডোমেস্টিক ফ্লাইট’ বা বিদেশি ফ্লাইট কিনে বিনা মূল্যে নিন, থাইল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো পর্যটকদের প্রধান পর্যটন কেন্দ্রগুলোর বাইরে অন্য গন্তব্য গুলোতেও ভ্রমণে উৎসাহিত করা।
এই অফারের আওতায়, আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের টিকিটধারী বিদেশি পর্যটকেরা একটি বিনা মূল্যে অভ্যন্তরীণ রাউন্ড-ট্রিপ বিমান টিকিট পাবেন, যেখানে ২০ কেজি পর্যন্ত মালামাল বহনের সুযোগ থাকবে। এই পরিষেবা ছয়টি থাই বিমান সংস্থা—থাই এয়ারওয়েজ, থাই এয়ার এশিয়া, ব্যাংকক এয়ারওয়েজ, নক এয়ার, থাই লায়ন এয়ার এবং থাই ভিয়েটজেটে পাওয়া যাবে। এই অফারটি পর্যটকেরা সরাসরি এয়ারলাইনস বা অনলাইন ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বুক করার সময় পাবেন।
মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে ৭০০ মিলিয়ন বাথ বরাদ্দ চেয়েছে। তাদের প্রত্যাশা, এই ৭০০ মিলিয়ন বাথ বিনিয়োগ করে তারা ৮.৮ বিলিয়ন বাথ রাজস্ব আয় করতে পারবে। এই কর্মসূচি আগামী সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিন মাসব্যাপী চলবে। সরকার প্রতিটি একমুখী টিকিটের জন্য ১ হাজার ৭৫০ বাথ ও প্রতিটি রাউন্ড-ট্রিপ টিকিটের জন্য ৩ হাজার ৫০০ বাথ ভর্তুকি দেবে।