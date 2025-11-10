হোম > বিশ্ব > এশিয়া

মানবাধিকার লঙ্ঘনে অভিযুক্ত সুহার্তো এখন ইন্দোনেশিয়ার ‘জাতীয় বীর’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সুহার্তোর পুত্র–কণ্যার কাছে জাতীয় বীরের পদক তুলে দিচ্ছেন সুবিয়ান্তো। ছবি: এএফপি

সাবেক প্রেসিডেন্ট সুহার্তোকে জাতীয় বীর ঘোষণা করেছে ইন্দোনেশিয়া সরকার। তবে সুহার্তোর শাসনামলে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। স্থানীয় সময় আজ সোমবার জাতীয় বীর দিবসের অনুষ্ঠানে আরও নয়জনের সঙ্গে সুহার্তোর নামও ঘোষণা করা হয়।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট প্রাবো সুবিয়ান্তো। তিনি একসময় সুহার্তোর জামাতা ছিলেন। মানবাধিকার কর্মী ও শিক্ষাবিদদের অনেকেই এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। তাদের অভিযোগ, তিন দশকের শাসনামলে সুহার্তো ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি করেছেন।

এই পুরস্কারে মনোনীত করায় সুহার্তোর নাম যুক্ত হলো ইন্দোনেশিয়ার ২ শতাধিক জাতীয় বীরের তালিকায়, যেখানে রয়েছেন দেশটির স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ও প্রথম রাষ্ট্রপতি সুকর্নও। প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব বলেন, ‘মধ্য জাভা প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক, জেনারেল সুহার্তো স্বাধীনতার সময় থেকেই নেতৃত্বে উজ্জ্বল ছিলেন।’ প্রাবো ওই অনুষ্ঠানে পুরস্কারটি সুহার্তোর কন্যা সিতি হারদিয়ানতি রুকমানা ও পুত্র বামবাং ত্রিহাতমোজোর হাতে তুলে দেন।

প্রতি বছর ইন্দোনেশিয়ায় দেশের উন্নয়ন ও গৌরবে বিশেষ অবদান রাখা নাগরিকদের জাতীয় বীর উপাধি দেওয়া হয়। ২০০৮ সালে ৮৬ বছর বয়সে মারা যান সুহার্তো। ১৯৬৭ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি সুকর্নর কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করেন এবং তিন দশক দেশ শাসন করেন।

এর আগে, ইন্দোনেশিয়া ১৯৪৫ সালে নেদারল্যান্ডস ও জাপানের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। সুহার্তো সামরিক শক্তি ব্যবহার করে রাজনৈতিক বিরোধিতা দমন করেন এবং নাগরিক প্রশাসনের ওপর সেনাবাহিনীর আধিপত্য কায়েম করেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিশাল অঙ্কের দুর্নীতি, পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের অভিযোগও ওঠে।

তবে তিনিই ইন্দোনেশিয়াকে দীর্ঘ সময় স্থিতিশীলতা ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৯৭-৯৮ সালের এশীয় আর্থিক সংকটে দেশটি বিশৃঙ্খলায় পড়ে, আর তাতেই তাঁর শাসনের পতন ঘটে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। অসুস্থতার কারণে কখনো আদালতের মুখোমুখি হননি তিনি।

