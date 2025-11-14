হোম > বিশ্ব > এশিয়া

রাতে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী, ভোর ৩টায় ডাকেন বৈঠক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচি। ছবি: বিবিসি

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানে তাকাইচি জানিয়েছেন, প্রতিরাতে তিনি গড়ে মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমান এবং অনেক সময় উপদেষ্টাদের ভোর ৩টায় বৈঠকে ডাকেন। তবে এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর জাপান জুড়ে আবারও আলোচনায় এসেছে দেশটির অতিরিক্ত কর্মচাপ, ক্লান্তি এবং অতিরিক্ত কাজের কারণে মৃত্যুর দীর্ঘদিনের সমস্যা।

শুক্রবার যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, গত সপ্তাহে টোকিওতে ভোররাতের এক বৈঠক নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন তাকাইচি। ‘ভোর তিনটার স্টাডি সেশন’ নামে সেই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় বাজেট কমিটির শুনানির মাত্র ছয় ঘণ্টা আগে।

সংসদীয় কমিটির এক শুনানিতে তাকাইচি নিজেই বলেছেন, ‘এখন আমি প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুমাই, কখনো কখনো বড়জোর চার ঘণ্টা। এতে ত্বকেরও ক্ষতি হচ্ছে বোধ হয়।’ তাকাইচির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, জাপানের দীর্ঘ কর্মঘণ্টার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি কী পদক্ষেপ নেবেন। সেই প্রশ্নের জবাবেই তিনি এমন কথা বলেন।

তবে এই বিষয়ে সাধারণ মানুষ এবং বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রধানমন্ত্রীর এমন আচরণ দেশের অতিমাত্রায় কর্মনির্ভর করপোরেট সংস্কৃতিকে আরও উৎসাহিত করতে পারে।

উল্লেখ্য, গত অক্টোবরে তাকাইচি জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন এবং দায়িত্ব নেওয়ার সময় প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি শুধু ‘কাজ, কাজ, আর কাজ’ করবেন। এখনো তিনি সরকারি বাসভবনে ওঠেননি। দাবি করেছেন, বাসায় তাঁর ফ্যাক্স মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভোর রাতেই তিনি সরকারি বাসভবনে গিয়ে ৯টার বৈঠকের জন্য ব্রিফিং পড়েন।

তবে সমালোচকেরা বলছেন, এই ঘটনাই দেখিয়ে দিয়েছে—সরকারগুলো জাপানের কঠোর কর্মসংস্কৃতি বদলাতে ক্রমাগত ব্যর্থ হয়েছে। দেশে অনেক কর্মীকে দিনের দীর্ঘ কাজ শেষে সহকর্মীদের সঙ্গে সামাজিকতা করতেও বাধ্য করা হয়, যা মানসিক চাপ আরও বাড়ায়। এর মধ্যে আবার সরকারের ‘ওভারটাইম’ সীমা বাড়ানোর আলোচনা জনমনে নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

তাকাইচি অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, যে কোনো পরিবর্তনেই শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি বলেছেন, ‘যদি এমন পরিবেশ তৈরি করতে পারি যেখানে মানুষ সন্তান বা পরিবারকে সময় দেওয়ার পাশাপাশি কাজ, অবসর আর বিশ্রামের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারে—সেটাই আদর্শ।’

এদিকে তাকাইচির ভোর রাতের বৈঠককে ‘উন্মাদনা’ বলে আখ্যা দেশটির দিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতা ইয়োশিহিকো নোদা। তিনি বলেন, ‘তিনি কাজ করতে চাইলে করতে পারেন, কিন্তু অন্যদের জড়ানো ঠিক নয়। সবাই তো ওই সময়ে ঘুমিয়ে থাকে। দেশের শীর্ষ নেতার এমন মনোভাব দুঃখজনক।’

