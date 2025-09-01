হোম > বিশ্ব > এশিয়া

মাঠে ডিম পেড়েছে পাখি, এক মাস খেলা বন্ধ করল অস্ট্রেলিয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মাঠের মাঝখানে বাসা বানিয়ে ডিম পেড়েছে পাখি। ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ার কুইনবেয়ান-প্যালেরাং আঞ্চলিক স্পোর্টস কমপ্লেক্সের একটি খেলার মাঠ এক মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হলো, একটি সংরক্ষিত প্রজাতির দেশীয় পাখি ওই মাঠের সেন্টার সার্কেলেই ডিম পেড়েছে। ফুটবল খেলোয়াড়েরা মাঠে নেমে বিষয়টি দেখতে পান।

গত সপ্তাহান্তে খেলা শুরুর আগে ফুটবল খেলোয়াড়েরা লক্ষ্য করেন, একটি প্লভার পাখি মাঠের সেন্টার সার্কেলে বাসা তৈরি করে ডিম পেড়েছে। প্লভার পাখি তাদের বাচ্চাদের রক্ষা করতে প্রচণ্ড আগ্রাসী ও সুরক্ষামূলক স্বভাবের জন্য পরিচিত। একবার ডিম থেকে বাচ্চা ফুটলে এই পাখিগুলো অনুপ্রবেশকারীদের দিকে বারবার তেড়ে যায়, বিকট শব্দ করে।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। কুইনবেয়ান-প্যালেরাং আঞ্চলিক কাউন্সিল ইয়াহু নিউজ অস্ট্রেলিয়াকে নিশ্চিত করেছে, আঞ্চলিক স্পোর্টস কমপ্লেক্সের সিন্থেটিক ফুটবল মাঠে একটি প্লভার ডিম পেড়েছে। স্থানীয় বন্য প্রাণী পরিষেবা ওয়াইল্ডকেয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, ক্লাবটিকে বাধ্য হয়ে সব ম্যাচ ওই মাঠ থেকে সরিয়ে পাশের মাঠে নিয়ে যেতে হয়েছে।

কাউন্সিল জানিয়েছে, ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে প্রায় ২৮ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তত দিন পর্যন্ত ওই মাঠটি জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। তারা আরও জানায়, দেশীয় প্রজাতিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সক্রিয় হতে হবে।

যদি কোনো কারণে ডিম সরানো অত্যাবশ্যক হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কাউন্সিলকে বিশেষ বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতি লাগবে। কাউন্সিল এই কঠিন পরিস্থিতিতে স্থানীয় ফুটবল দলগুলোর সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। দলগুলোর খেলার জন্য অন্য মাঠে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

