মিস ইউনিভার্স ফাইনালের তিন দিন আগে ২ বিচারকের পদত্যাগ

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল আলোচিত মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা। এর ঠিক কয়েক দিন আগে আকস্মিকভাবে দুই বিচারক পদত্যাগ করায় অনুষ্ঠানটি ঘিরে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, বিচারকদের মধ্যে সুরকার ও উদ্যোক্তা ওমর হারফুশ এবং ফরাসি ফুটবল তারকা ও সাবেক চেলসি মিডফিল্ডার ক্লোদ মাকেলেলে—দুজনই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে নিজেদের পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একাধিক পোস্টে ওমর হারফুশ জানান, বিচারক মণ্ডলীর স্বচ্ছতা এবং ভূমিকা নিয়ে তিনি বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন। তিনি দাবি করেন—সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন, ‘অপ্রত্যাশিত একটি গোপন জুরি বোর্ড’ গঠন করা হয়েছে, যারা বিশ্বব্যাপী ১৩৬ দেশের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে আগেভাগেই ৩০ জন চূড়ান্ত প্রতিযোগীকে বাছাই করে রেখেছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে।
হারফুশের অভিযোগ, আসল আটজন বিচারকের কেউই ওই গোপন জুরিতে ছিলেন না। বরং এই কমিটিতে এমন কয়েকজনকে রাখা হয়েছে যাদের ব্যক্তিগতভাবে কিছু প্রতিযোগীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, এমনকি যিনি ভোট গণনা ও ফলাফল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন, তিনিও এই স্বার্থের সংঘাতে জড়িত। তাঁর মতে, এটি প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
তিনি জানান, এ বিষয়টি নিয়ে মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করলেও যথাযথ ব্যাখ্যা পাননি। বরং কর্তৃপক্ষ শুধু কয়েকটি নাম প্রকাশ করেছে, কিন্তু কার ভূমিকা কী, তা স্পষ্ট করেনি। এরপরই তিনি বিচারকের ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন এবং লেখেন, ‘স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে মিস ইউনিভার্স সিইও রাউল রোচার সঙ্গে অপমানজনক কথোপকথনের পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই ছলনা-নাটকের অংশ হব না। আমি অনুষ্ঠানের জন্য সুর তৈরি করলেও তা আর পরিবেশন করব না।’
হারফুশের ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর মাকেলেলেও ইনস্টাগ্রামে জানান, তিনি ব্যক্তিগত কারণে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন না। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে লেখেন, মিস ইউনিভার্স তাঁর কাছে ক্ষমতায়ন, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের প্রতীক।
হারফুশের অভিযোগের পরপরই মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করে। তারা দৃঢ়ভাবে জানায়, কোনো গোপন জুরি বোর্ড গঠন করা হয়নি, কোনো বাহ্যিক দলকে প্রতিযোগী মূল্যায়ন বা ফাইনালিস্ট বাছাইয়ের অনুমতিও দেওয়া হয়নি। সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত ও স্বচ্ছ প্রোটোকল অনুযায়ী হচ্ছে।
সংগঠনটি আরও জানিয়েছে, হারফুশ যেহেতু ভুল তথ্য প্রচার করেছেন এবং নিজেই অংশগ্রহণ না করার ইচ্ছা জানিয়েছেন, তাই তাদের পক্ষ থেকে তাঁর পদত্যাগকে সম্মান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে ভবিষ্যতে মিস ইউনিভার্স ব্র্যান্ড বা লোগো ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিবৃতির শেষে মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ সকলকে যাচাই করা তথ্য অনুসরণ করার আহ্বান জানায় এবং প্রতিযোগীদের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখতে অনুরোধ জানায়।