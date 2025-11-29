হোম > বিশ্ব > এশিয়া

থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা, ভ্রমণের আগে পর্যটকদের যা জানা দরকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের ১২টি প্রদেশে সৃষ্ট বন্যায় প্রায় ৩৮ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ছবি: এএফপি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চার দেশ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড বরাবরই পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়। তবে চলতি বছর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এই দেশগুলো। টানা কয়েক সপ্তাহের ভারী বৃষ্টির ফলে অবকাঠামো থেকে শুরু যোগাযোগব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে এবং পর্যটনকেন্দ্র ও প্রধান ভ্রমণ পথগুলোও সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া

জনসংখ্যা ও ভূখণ্ড মিলিয়ে ইন্দোনেশিয়া একটি বৃহৎ দেশ। দেশটি তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের জন্যও বিশেষভাবে পরিচিত। এখানে রয়েছে ১৮ হাজার ১১০টি দ্বীপ। তবে চলতি বছর বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জের দেশটি ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় ঘূর্ণিঝড়জনিত বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে নিশ্চিত মৃত্যুর সংখ্যা ৩০৩ জনে পৌঁছেছে এবং ১০০ জনেরও বেশি এখনো নিখোঁজ রয়েছে। ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।

দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা (বিএনপিবি) জানিয়েছে, উদ্ধারকর্মীরা এখনো ডুবে যাওয়া বহু এলাকায় পৌঁছাতে পারেননি। তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

থাইল্যান্ড

থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের ১২টি প্রদেশে সৃষ্ট বন্যায় প্রায় ৩৮ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দক্ষিণের পর্যটনকেন্দ্র হাত ইয়াইয়ে গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বাণিজ্যিক এলাকাগুলো হাঁটুপানিতে থাকায় দোকানপাট জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এই প্রদেশে কমপক্ষে ১২৬ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। ১০ হাজারেরও বেশি বিদেশি পর্যটক এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে ফুকেত, ক্রাবি এবং ফাং নাগার মতো প্রধান পর্যটন এলাকাগুলো এখনো খোলা রয়েছে।

থাইল্যান্ডের ট্যুরিজম অথোরিটি জানিয়েছে, হাত ইয়াই এবং সংখলাতে ভয়াবহ বন্যার কারণে পর্যটকদের চাহিদা কমছে। মালয়েশিয়ান পর্যটকদের বেশির ভাগ দক্ষিণ থাইল্যান্ডে তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করছে। এই পরিস্থিতিতে দেশটির সরকার ইতিমধ্যে একটি ‘পর্যটন সংকট পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র’ চালু করেছে। থাই এয়ারওয়েজ, ব্যাংকক এয়ারওয়েজ ও থাইএয়ার এশিয়াসহ ছয়টি এয়ারলাইনস তাদের ফ্লাইটের তারিখ পরিবর্তন করেছে, পাশাপাশি টিকিট ফেরত বা ট্রাভেল ক্রেডিট দিচ্ছে।

এদিকে, ২০২৫ সালের সাউথ-ইস্ট এশিয়ান গেমসের (এসইএ) আয়োজক এবার থাইল্যান্ড। আগামী ৯ থেকে ২০ ডিসেম্বর দেশটির বিভিন্ন ভেন্যুতে এই গেমটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বন্যার কারণে নির্ধারিত ১০টি খেলার স্থান পরিবর্তন করে রেসলিং ছাড়া বাকি সব খেলার ভেন্যু ব্যাংককে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামের দক্ষিণ কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আছে ন্যা ট্রাং, কুই নহন ও ফু ইয়েনের মতো জনপ্রিয় সৈকত ও পর্যটনকেন্দ্র। দেশটির সরকার জানিয়েছে, মধ্য ভিয়েতনামের পাঁচটি প্রদেশে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৯৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে। এই বছর দেশটি টাইফুন ভার্বেনাসহ ১৪টি বিশাল ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে।

প্রায় দুই হাজারের বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৪২৬টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৪ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (প্রায় ৫৭ কোটি মার্কিন ডলার) ছাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দেশটির সরকার ইতিমধ্যে ক্ষয়ক্ষতি সামাল দিতে প্রায় ৭০ হাজার কোটি ডং জরুরি সহায়তা দিয়েছে। স্থানীয় হোটেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ত্রাণকাজে সহায়তা করছেন। তবে হ্যানয় বো হো চি মিন সিটির মতো প্রধান পর্যটন এলাকাগুলো বন্যায় খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

মালয়েশিয়া

উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বেশি পর্যটক আকর্ষণকারী দেশ মালয়েশিয়াতেও বন্যা হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির কারণে সাতটি রাজ্যের প্রায় ২৭ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে ২৭৩টি ত্রাণকেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। এর মধ্যে কেলান্তান রাজ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত বন্যায় দুজনের মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে।

থাইল্যান্ডে বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ১৬২, ব্যর্থতা স্বীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা

আবহাওয়াবিদেরা বারবার সতর্ক করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাত, ফ্ল্যাশ ফ্লাড বা ক্লাউডবার্স্ট, ভূমিধস ও নদীর পানি বৃদ্ধি ক্রমেই বাড়বে। এটি শুধু প্রাণহানিই বাড়াবে না, বরং পর্যটন খাত ও অবকাঠামোর ওপর গভীর ঝুঁকি তৈরি করবে।

ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখনই ভ্রমণ পুরোপুরি বন্ধের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে ভ্রমণের আগে—গন্তব্যের আবহাওয়া ও রাস্তার অবস্থা যাচাই করতে হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলতে হবে। ট্যুর এজেন্সির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

সম্পর্কিত

থাইল্যান্ডে বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ১৬২, ব্যর্থতা স্বীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী

বিয়ে করে ইতিহাস গড়লেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ

ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর আঘাতে শ্রীলঙ্কায় ৪০ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ ২১

আমাদের নয়, নিষিদ্ধ করুন ক্ষতিকর কনটেন্ট—অস্ট্রেলিয়ার সরকারকে কিশোর-কিশোরীর চ্যালেঞ্জ

হংকংয়ে আগুন: তদন্তের কেন্দ্রে বাঁশের মাচা

একটি ঘর... মুহূর্তেই সব পুড়ে ছাই— বেঁচে ফেরাদের মুখে হংকং অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা

শ্রীলঙ্কায় বন্যা ও ভূমিধসে ৩১ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ ১৪

নির্বাচনের আগেই সাড়ে ৮ হাজার বন্দীকে মুক্তি দিচ্ছে জান্তা সরকার

বাড়তি ৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বাজেটে চীনকে ঠেকাতে চায় তাইওয়ান

কুকুর ও বিড়ালের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করল এশিয়ার একটি রাজধানী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা