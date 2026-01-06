সিআইএ–এর পরামর্শেই ভেনেজুয়েলা পরিচালনায় মাদুরো–ঘনিষ্ঠদের ওপর আস্থা ট্রাম্পের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও ফার্স্ট লেডি সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছিল, হয়তো দেশটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত কোনো সরকার বসানো হবে। তবে, সেই ধারণার বিপরীতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ মত দেয় যে, মাদুরোর ঘনিষ্ঠরাই দেশ পরিচালনায় সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবেন।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল দুটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ–এর একটি গোপন মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ক্ষমতা হারালে দেশটিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগত শীর্ষ নেতারাই সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবেন। এই তালিকায় ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগুয়েজও রয়েছেন।
সূত্রগুলো জানায়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ওই মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়েছে এবং তা তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা টিমের সীমিতসংখ্যক জ্যেষ্ঠ সদস্যের সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে। ওই মূল্যায়নই ছিল অন্যতম কারণ, যার ভিত্তিতে ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদোর পরিবর্তে মাদুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগুয়েজকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে।
তবে হোয়াইট হাউস প্রতিবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিয়মিতভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ব্রিফিং পান। প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা টিম বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, যাতে শেষ পর্যন্ত ভেনেজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং ভেনেজুয়েলার জনগণের জন্য একটি আরও ভালো দেশ হয়ে উঠতে পারে।’
এর আগে, ভেনেজুয়েলায় অভিযানের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ভেনেজুয়েলায় বিরোধী নেত্রী শান্তিতে নোবেলজয়ী মারিয়া করিনা মাচাদোর প্রতি দেশের ভেতরে পর্যাপ্ত সমর্থন নেই। একই সঙ্গে তিনি জানান, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটকের অভিযানের আগে মাচাদোর সঙ্গে কোনো ধরনের পরামর্শ করা হয়নি।
গত শনিবার মার-আ-লাগোতে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, মাচাদোর পক্ষে ভেনেজুয়েলার নেতৃত্ব নেওয়া কঠিন হবে। ট্রাম্পের ভাষায়, ‘আমি মনে করি, তাঁর পক্ষে নেতা হওয়া খুবই কঠিন। দেশের ভেতরে তাঁর সমর্থন নেই, সম্মানও নেই।’ অভিযানের বিষয়ে বা ভবিষ্যতে ভেনেজুয়েলার নেতৃত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গেও মাচাদোর সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসন কোনো আলোচনা করেনি বলে জানান তিনি। ট্রাম্প বলেন, তাঁর বদলে মাদুরোর উত্তরসূরি হিসেবে ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজের ওপর ভরসা করছেন। রদ্রিগেজ এরই মধ্যে দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।
পরে, গতকাল সোমবার ভেনেজুয়েলার নতুন অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি নিজের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার ইঙ্গিত দিয়ে লেখেন, ‘ভেনেজুয়েলা শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। আমাদের দেশ বাহ্যিক হুমকি ছাড়া, পারস্পরিক সম্মান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিবেশে বসবাস করতে চায়। আমরা বিশ্বাস করি, বৈশ্বিক শান্তি গড়ে ওঠে প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমেই।’
দেলসি আরও লেখেন, ‘আমরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক উন্নয়নমুখী সহযোগিতার একটি এজেন্ডায় আমাদের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাই, যাতে টেকসই সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান জোরদার করা যায়।’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরাসরি উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলার জনগণ এবং সমগ্র লাতিন আমেরিকা অঞ্চল ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি ও সংলাপের অধিকারী।’ তিনি বলেন, ‘ভেনেজুয়েলার শান্তি, উন্নয়ন, সার্বভৌমত্ব এবং একটি ভবিষ্যতের অধিকার রয়েছে।’
এর আগে, ভেনেজুয়েলা বর্তমান প্রশাসকে হুমকি দেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো গ্রেপ্তার হওয়ার পর দেশটির প্রশাসনের বাকি সদস্যরা যদি পরিস্থিতি ‘ঠিকঠাক’ করার কাজে সহযোগিতা না করেন, তবে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে আবারও সামরিক হামলা চালাতে পারে।