চুরির পর গলিয়ে ফেলা হলো মিসরের ৩ হাজার বছরের পুরোনো ব্রেসলেট

কায়রোর একটি জাদুঘর থেকে চুরি হওয়া তিন হাজার বছরের পুরোনো একটি সোনার ব্রেসলেট গলিয়ে ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছে মিসরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ব্রেসলেটটি খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালে ফারাও (প্রাচীন মিসরীয় সম্রাট) আমেনেমোপের আমলের। ৯ দিন আগে জাদুঘরের সিন্দুক থেকে ঐতিহাসিক বস্তুটি চুরি করেন এক পুনরুদ্ধার বিশেষজ্ঞ।
মিসরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই নারী তাঁর পরিচিত এক রুপার গয়নার কারিগরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, যিনি ব্রেসলেটটি ৩ হাজার ৭৩৫ ডলারে এক সোনার কারিগরের কাছে বিক্রি করেন। এরপর সেই কারিগর ৪ হাজার ২৫ ডলারে এক সোনার কারখানার শ্রমিকের কাছে সেটি বিক্রি করে দেন। এই শ্রমিকই অন্যান্য গয়নার সঙ্গে ব্রেসলেটটি গলিয়ে ফেলেন।
এই চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁরা তাঁদের অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে ব্রেসলেট বিক্রিবাবদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়।
গত মঙ্গলবার মিসরের পর্যটন ও পুরাকীর্তি মন্ত্রণালয় জানায়, কায়রোর ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামের পুনরুদ্ধার গবেষণাগার থেকে ব্রেসলেটটি উধাও হওয়ার পর তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয় এবং ঘটনাটি পুলিশকে জানায়।
গোলাকার নীলকান্তমণি পুঁতি দিয়ে সজ্জিত ব্রেসলেটটির ছবি তখন মিসরের সব বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং স্থল সীমান্ত ক্রসিংগুলোতে পাঠানো হয়, যাতে এটি দেশ থেকে পাচার করা না যায়।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, সম্প্রতি ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামের কর্মীরা যখন রোমে একটি প্রদর্শনীর জন্য কয়েক ডজন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন এই চুরির ঘটনা ধরা পড়ে।
কায়রোর ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে পুরোনো প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর। এখানে ১ লাখ ৭০ হাজারের বেশি ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে আছে ফারাও আমেনেমোপের কাঠের মুখোশও।
তথ্যসূত্র: বিবিসি