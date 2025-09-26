মিসরে পোশাক কারখানায় ভয়াবহ আগুন, নিহত ৮

মিসরের গারবিয়া প্রদেশের শিল্পাঞ্চল আল মাহাল্লা আল কুবরায় একটি পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার ভোরের দিকের এ ঘটনায় আটজন মারা গেছেন। এ ছাড়া আরও ৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
দুটি নিরাপত্তা সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছে, আগুনের সূত্রপাত বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে। এর ফলে আগুনের শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ভবনের ওপরের তলায় থাকা একটি বয়লারে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ভবনের একাংশ ধসে পড়ে।
মিসরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে গালফ নিউজ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে ২৬টি অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়েছে। আহতদের আল মাহাল্লা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষায়িত মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে সেখানে আহতদের চিকিৎসা চলছে।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, আজ দুপুর পর্যন্ত সিভিল ডিফেন্স ইউনিট উদ্ধার অভিযান চালিয়ে গেছে। ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে আরও কোনো হতাহত বা জীবিত ব্যক্তি আটকা পড়ে আছেন কি না, তা তারা খুঁজে দেখছে। আশপাশের এলাকা সুরক্ষিত করার জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গারবিয়া প্রদেশের গভর্নর আশরাফ আল গেন্দি জানান, জরুরি কর্মীরা আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো সরিয়ে ফেলছেন। তবে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা তিনজনকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তাঁদের অবস্থা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।
মিসরের শ্রম মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আগুন নেভানোর সময় সিভিল ডিফেন্সের কয়েকজন সদস্য মারা যান। গভর্নরের কার্যালয় অনুসারে, আহতদের একজন হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যায় আছেন। আটজন এখনো চিকিৎসাধীন এবং বাকিদের চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।