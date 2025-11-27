গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

আফ্রিকার দেশ গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। একদল সামরিক কর্মকর্তা দেশের ‘পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ’ নেওয়ার দাবি করেছে। এর ঠিক একদিন আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুজন শীর্ষ প্রার্থী নিজ নিজ বিজয়ের ঘোষণা দেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এক বিবৃতি পড়ে শোনান এই কর্মকর্তারা। নিজেদের ‘শৃঙ্খলা পুনর্বহালের জন্য উচ্চ সামরিক কমান্ড’ বলে পরিচয় দিয়ে তারা জানায়, নির্বাচন প্রক্রিয়া ’পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত’ স্থগিত করা হয়েছে।
সঙ্গে সঙ্গে সব স্থল, আকাশ এবং নৌসীমান্ত বন্ধের আদেশ আসে। ঘোষণার পর রাতের জন্য কারফিউ জারি করা হয়।
এর কিছুক্ষণ আগেই রাজধানী বিসাউতে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ের কাছে, প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আশেপাশে টানা গুলির শব্দ শোনা যায়।
রোববারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন প্রেসিডেন্ট উমারো সিসোকো এম্বালো এবং তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্নান্দো দিয়াস। ফরাসি গণমাধ্যম ফ্রান্স ২৪–কে ফোনে এম্বালো বলেন, ‘আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে।’ তিনি জানান, তিনি ‘বর্তমানে জেনারেল স্টাফ সদর দপ্তরে আছেন।’
সেনেগাল থেকে বুধবার দুপুরে করা আল–জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, এম্বালোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।বিরোধী দল পিএআইজিসি–র প্রধান ডমিঙ্গোস সিমোইস পেরেইরাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান প্রতিবেদক নিকোলাস হক। তিনি বলেন, ‘আমরা শুনেছি সেনাবাহিনী ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। কারফিউ চলছে।’
তিনি আরও জানান, অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডেনিস এন’কানহা, যিনি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন। হক বলেন, ‘যার কিনা প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার কথা, সেই ব্যক্তিই এখন প্রেসিডেন্টকে আটক করেছেন।’
১৯৭৪ সালে পর্তুগালের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের পর গিনি বিসাউতে একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান ও অভ্যুত্থানচেষ্টা হয়েছে। এই সপ্তাহের নির্বাচনের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সিভিল সোসাইটি ও পর্যবেক্ষক সংগঠনগুলো। কারণ, প্রধান বিরোধী দল পিএআইজিসি–কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি।
হক বলেন, ‘এই নির্বাচনে কে জিতবে তা নিয়ে অচলাবস্থার দিকে এগোচ্ছিল পরিস্থিতি। তখনই সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে।
এম্বালো ও দিয়াস দুজনই পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই বিজয় দাবি করেন। এএফপিকে এম্বালোর প্রচারকাজের মুখপাত্র অস্কার বারবোসা বলেন, ‘দ্বিতীয় দফার প্রয়োজন হবে না। প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় মেয়াদ পেতে যাচ্ছেন।’
দিয়াসও সামাজিকমাধ্যমে প্রকাশ করা এক ভিডিওতে বলেন, ‘এই নির্বাচন আমরা জিতে গেছি। প্রথম দফাতেই জয় এসেছে।’ ২০১৯ সালের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও দুপক্ষই নিজ নিজ বিজয়ের দাবি করে। সেই সংকট চলে চার মাস। তখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এম্বালো ও পেরেইরা।
এদিকে, পশ্চিম আফ্রিকার আঞ্চলিক জোট ইকোওয়াস এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের পর্যবেক্ষকরা সামরিক দখল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দুই সংস্থার যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ‘দুই শীর্ষ প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করে আমরা লোকজনের রায় মেনে নেওয়ার তাঁদের অঙ্গীকার শুনেছি। ঠিক সেই মুহূর্তেই এই ঘোষণা আসা অত্যন্ত দুঃখজনক।’
মোজাম্বিকের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিলিপে নুসি এবং নাইজেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট গুডলাক জনাথনের নেতৃত্বে থাকা পর্যবেক্ষক দল আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর প্রতি সংবিধানিক শৃঙ্খলা পুনর্বহালের আহ্বান জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা সশস্ত্র বাহিনীকে আহ্বান জানাচ্ছি, আটক ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে এবং দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগোতে দিতে।’
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও গিনিবিসাউয়ের পরিস্থিতি ‘গভীর উদ্বেগের সাথে’ পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানান মুখপাত্র স্তেফান দ্যুজারিক। তিনি বলেন, মহাসচিব দেশের সব পক্ষকে সংযম দেখাতে এবং আইনের শাসন মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ‘এই সংকটের গতিপথ জাতিসংঘ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে।’
পর্তুগাল সরকারও এক বিবৃতিতে সব পক্ষকে ‘যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা বেসামরিক সহিংসতা’ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, গিনিবিসাউয়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দিতে হবে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।