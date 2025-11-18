করদোফান দখল নিতে সুদানের সেনাবাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

সুদানের সেনাবাহিনী (এসডিএফ) দারফুর অঞ্চলের পশ্চিম করদোফানে তাদের শেষ ঘাঁটিটি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এদিকে দারফুরের পূর্বদিকে প্রদেশটির নিয়ন্ত্রণ নিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
গত রোববার সুদানের সেনাবাহিনী জানায়, বারবার হামলার মুখে থাকা বাবনুসা শহরের তাদের সদর দপ্তরে আরএসএফের চালানো সর্বশেষ আক্রমণটি তারা প্রতিহত করেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আরএসএফ ব্যাপক শক্তি নিয়ে পূর্বদিকে পিছু হটতে এসডিএফকে চাপ দিচ্ছে। দারফুরে নিয়ন্ত্রণ শক্ত করার পর তারা নতুন করে অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। এই অভিযানের মাঝেই উঠে আসছে ব্যাপক নৃশংসতা ও ভয়াবহ মানবিক সংকটের খবর।
শনিবার বাবনুসার ভেতর থেকে বেশ কিছু ভিডিও প্রকাশ করে আরএসএফ যোদ্ধারা। সেখানে কয়েকজনকে দাবি করতে দেখা যায় যে, তারা বহু দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং শিগগিরই এলাকা ‘মুক্ত’ করবে। ৯–১৩ নভেম্বরের মধ্যে তোলা উপগ্রহ চিত্রের তুলনা করে আল–জাজিরা জানায়, বাবনুসায় আরএসএফ–এর আক্রমণে সেনা স্থাপনাগুলোর বহু অংশ ধ্বংস হয়েছে। সদর দপ্তরের ভেতর থেকে ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।
চিত্রে ড্রোন হামলার প্রমাণও দেখা যায়। সদর দপ্তরের আশপাশের স্থাপনাগুলোতেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বারবার গোলাবর্ষণে অবকাঠামোর বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, ফলে এলাকায় সেনাবাহিনীর চলাচলও সীমিত হয়ে পড়েছে।
তবে সম্প্রতি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এবং আল জাজিরার সানাদ ফ্যাক্ট–চেকিং ইউনিট দ্বারা যাচাই করা নতুন ভিডিও থেকে দেখা গেছে, সুদানের সেনাবাহিনীর ২২ তম ডিভিশনের সদস্যরা বাবনুসায় আরএসএফ–এর ফেলে যাওয়া সাঁজোয়া যান দখলের ঘটনায় উল্লাস প্রকাশ করছে।
আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে কেন্দ্রীয় সুদানের করদোফান জুড়ে তীব্র লড়াই চলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও আঞ্চলিক পক্ষগুলোর দেওয়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আরএসএফ ও সরকারি বাহিনী দুপক্ষই উপেক্ষা করছে। উত্তর করদোফানে আরএসএফ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এল–ওবেইদ শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই শহরে বড় একটি সেনা বিমানঘাঁটি রয়েছে, পাশাপাশি এটি রাজধানী খারতুমের জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করে।
গত বছরের এপ্রিল থেকে আরএসএফ–এর সঙ্গে লড়াইরত সরকারি বাহিনী শনিবার জানায়, তারা উত্তর করদোফানের কাজকিল ও উম দাম হাজ আহমেদ এলাকা পুনর্দখল করেছে। এদিকে, দক্ষিণ করদোফানের রাজধানী কাদুগলিকেও লক্ষ্যবস্তুতে রেখেছে আরএসএফ। বর্তমান লড়াই করদোফানে কীভাবে এগোয়, তার ওপরই ভবিষ্যৎ সামরিক অভিযানের গতিপথ নির্ভর করবে বলে মন্তব্য করেছেন সামরিক বিশেষজ্ঞ কর্নেল হাতেম কারিম আল–ফালাহি।
কর্নেল কারিম বলেন, বাবনুসার মতো কৌশলগত শহরগুলো রক্ষা করতে সেনাবাহিনী কতটা সক্ষম হয়, তার প্রভাব আগামী সপ্তাহগুলোতে সুদানের সামরিক ও আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে পড়বে। এ কারণেই সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষা–ব্যূহ শক্তিশালী করা, আকাশপথে রসদ নামানো এবং অন্যান্য সামরিক সাহায্য আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।