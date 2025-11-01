বিরোধীদের রক্ত ঝরিয়ে তানজানিয়াতে ফের ক্ষমতায় সামিয়া

পূর্ব আফ্রিকার দেশ তানজানিয়ায় নির্বাচনপরবর্তী অস্থিরতার মধ্যেই খবর এলো ক্ষমতায় বহাল থাকছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট সামিয়া সুলুহু হাসান। নির্বাচন কমিশনের বরাতে বিবিসির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত বুধবারের নির্বাচনে ৩২ মিলিয়ন ব্যালটের ৯৮ শতাংশ ভোট পেয়েছেন সামিয়া। অর্থাৎ প্রায় সব ভোটই তাঁর পক্ষে গেছে।
এদিকে নির্বাচনের স্বচ্ছতার অভাব ও ব্যাপক সহিংসতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরা। তাদের দাবি, নির্বাচনপরবর্তী অস্থিরতায় শত শত মানুষ নিহত এবং আরও শতাধিক আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকার সহিংসতার মাত্রা কমিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে দেশব্যাপী কারফিউয়ের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।
আজ শনিবার সকালে ফলাফল ঘোষণার সময় নির্বাচন কমিশনের প্রধান জ্যাকবস মওয়ামবেগেলে বলেন, ‘চামা চা মাপিন্দুজি (সিসিএম) দলের প্রার্থী সামিয়া সুলুহু হাসান তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।’
তানজানিয়ার আধা-স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপপুঞ্জ জাঞ্জিবারে নিজস্ব সরকার ও নেতা নির্বাচিত হয়। সেখানেও সিসিএম প্রার্থী এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুসেইন মউইনি প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পেয়ে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।
জাঞ্জিবারে বিরোধীরা ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনেছে বলে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-এর প্রতিবেদনে জানা গেছে।
বুধবার নির্বাচন হলেও গতকাল শুক্রবারও বাণিজ্যিক রাজধানী দার এস সালামসহ তানজানিয়ার বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল। সেনাবাহিনী প্রধানের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও বিক্ষোভকারীরা সড়কে নেমে সামিয়া সুলুহু হাসানের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে। পুলিশ ও ভোটকেন্দ্রে হামলা চালায়। এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয় তরুণ প্রতিবাদকারীরা, যারা নির্বাচনের ফলাফলকে অন্যায্য ও অগণতান্ত্রিক বলে নিন্দা করেন।
তাদের অভিযোগ, সরকার গণতন্ত্রকে খর্ব করছে। প্রধান বিরোধী নেতাদের একজন জেলে বন্দি এবং আরেকজনকে প্রযুক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তারা।
শুক্রবার ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চাদেমা দলের মুখপাত্র জন কিতোকা বলেন, দার এস সালামে প্রায় ৩৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং মওয়ানজায় নিহতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। অন্যদিকে তানজানিয়ায় অবস্থানরত এক কূটনৈতিক সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, অন্তত ৫০০ জনের মৃত্যুর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে।
এই সহিংসতাকে ‘কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ হিসেবে চিহ্নিত করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ কম্বো থাবিত বলেন, ‘নিরাপত্তা বাহিনী অত্যন্ত দ্রুত ও দৃঢ়ভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে।’
এই নির্বাচনে মূলত দুইজন প্রধান বিরোধী প্রার্থী ছিলেন তুনদু লিসু ও লুহাগা এমপিনা। এর মধ্যে লিসু রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে আটক রয়েছেন যদিও তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে এসি-টি ওয়াজালেন্দো দলের এমপিনাকে আইনি জটিলতার কারণে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।
এছাড়া আরও ১৬টি ছোট দল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অনুমতি পেয়েছিল, যাদের ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন নেই।
সামিয়ার ক্ষমতাসীন দল সিসিএম শুরু থেকেই দেশের রাজনীতিতে আধিপত্য বজায় রেখেছে এবং স্বাধীনতার পর থেকে কখনোই কোনো নির্বাচনে হারেনি।
নির্বাচনের আগে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো সরকারের দমন-পীড়নের নিন্দা করে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিরোধী দলের নেতাদের জোরপূর্বক গুম, নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ‘ভয়াবহতার ঢেউ’-এর কথা উল্লেখ করে।
সরকার এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছে এবং কর্মকর্তারা নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু হবে বলে জানিয়েছিলেন।
২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট জন মাগুফুলির মৃত্যুর পরে তানজানিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসেন সামিয়া সুলুহু হাসান।