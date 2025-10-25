হোম > স্বাস্থ্য > চিকিৎসকের পরামর্শ

সাইনাসের সংক্রমণে চোখ ব্যথায় করণীয়

ডা. মো. আরমান হোসেন রনি 

মুখমণ্ডল তথা মাথার খুলির চারদিকে চার জোড়া বায়ুপূর্ণ ফাঁকা জায়গা থাকে। এসব ফাঁকা জায়গাকে বলা হয় সাইনাস। এগুলোতে সংক্রমণ হলে তখন তাকে বলা হয় সাইনোসাইটিস। চোখের চারদিকে এসব সাইনাসের অবস্থান বলে সংক্রমণ হলে চোখেও ব্যথা হতে পারে।

প্রতিকার

» ধুলাবালু থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। ঘন ঘন যেন ঠান্ডা না লেগে যায়, সেদিকে খেয়াল করুন।

» সরাসরি ফ্যানের নিচে বা এসি বরাবর থাকবেন না। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর সময় সতর্ক থাকুন।

» পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন এবং ভিটামিনযুক্ত খাবার খান। ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার পর্যাপ্ত খান।

» ধূমপান থেকে অবশ্যই বিরত থাকুন।

» ঠান্ডাজাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না।

» গরম ভাপ নিতে পারেন। এর মাধ্যমে দ্রুত শ্লেষা বের হয়ে সাইনাসের সমস্যায় উপশম দেয়।

» এয়ার ফ্রেশনারসহ যেকোনো ধরনের ধোঁয়া ও স্প্রে থেকে দূরে থাকুন।

» যাঁদের সাইনাসের সমস্যা আছে, তাঁরা বাইরে বের হওয়ার সময় অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন।

» সাইনাসের সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেয়ে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

» প্রাথমিক চিকিৎসা কিংবা ওষুধের মাধ্যমে প্রতিকার না পেলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে পরবর্তী পদক্ষেপ নিন।

লেখক: চক্ষুবিশেষজ্ঞ ও সার্জন, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

সম্পর্কিত

পিরিয়ডের সময় বেশি রক্তপাত হলে করণীয়

তরুণদের ডায়াবেটিস এক অশনিসংকেত

গলাব্যথার সবচেয়ে অবহেলিত কারণ টনসিলোফ্যারিঞ্জাইটিস

বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবসে পিসিএসবি’র বিশেষ আয়োজন

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

ঘাড়ে লিম্ফ নোড ফোলা মানেই ভয় নয়, সতর্ক থাকুন

নবজাতকের মৃত্যু ঠেকাতে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার

ল্যাসিক সার্জারি: আধুনিক দৃষ্টি সংশোধনের এক বিপ্লব

আপনার শরীর ভিটামিন ডি পাচ্ছে তো?

আক্রান্ত দাঁতের সমাধান রুট ক্যানেল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা