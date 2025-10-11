বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবসে পিসিএসবি’র বিশেষ আয়োজন

আজ বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস। প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার বিশ্বব্যাপী এই দিনটি পালিত হয়। চলতি বছরের এই দিবস উপলক্ষ্যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশ (পিসিএসবি) আজ ১১ অক্টোবর, শনিবার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঢাকার কড়াইলে অবস্থিত প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশ (পিসিএসবি) ’-এর ‘মমতাময় কড়াইল’ নামের একটি প্যালিয়েটিভ সেবাদান কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।
সেখানে আমন্ত্রিত ছিল পিসিএসবির নিবন্ধিত শিশু রোগীরা। যেখানে নিরাময় অযোগ্য রোগে আক্রান্ত শিশুদের সাথে সাথে সুস্থ শিশুরাও সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছে। উপস্থিত ছিলেন প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশের সভাপতি, ড. নাঈম আহমেদ, ইনস্টিটিউট অব প্যালিয়েটিভ কেয়ার বাংলাদেশের পরিচালক অধ্যাপক নিজামউদ্দিন আহমদ, সদস্য সচিব অধ্যাপক সানজিদা শাহরিয়া, কোষাধক্ষ্য জনাব সালাউদ্দিন আহমদ শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. নুরজাহান বেগম, কড়াইল প্রকল্প পরিচালক তাসনিম জেরিন ও কড়াইল প্রকল্প কো-অর্ডিনেটর ফারজানা মালা সহ আরও সংশ্লিষ্ট আরও অনেকে।
অনুষ্ঠানটি শুরু হয় আজ সকাল ১০টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান ও একটি বুক কর্নার স্থাপন করা হয়। সবশেষে সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।
বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস সম্পর্কে আমরা অনেকেই হয়ত অবগত নই। হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার বলতে বোঝায় দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা বা মৃত্যুঝুঁকিপূর্ণ অসুস্থতা যেমন-ক্যান্সারে ভুগছে এমন রোগী ও তার পরিবারের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সুরক্ষায় সাহায্য করা বা যত্ন নেওয়া।
‘বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবস’ প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাপী ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর পালিত হয়। ওয়ার্ল্ডওয়াইড হসপিস প্যালিয়েটিভ কেয়ার অ্যালায়েন্স (ডব্লিউএইচপিসিএ) এই দিবসটি চালু করে একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মদিবস হিসেবে বিশ্বজুড়ে হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে উদযাপন এবং সমর্থন করার জন্য।
এই দিবসের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো: বিশ্বজুড়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা, জীবন-সীমিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের চিকিৎসা, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা ও সমঝোতা বৃদ্ধি করা এবং বিশ্বব্যাপী এই সেবা সমর্থন ও বিকাশের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।
আর এই দিবসকে কেন্দ্র করে পিসিএসবি’র আজকের এই আয়োজনের লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবিক সেবার মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া এবং জীবনসীমিত মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও ভালোবাসার বার্তা সমাজে প্রসারিত করা।
উল্লেখ্য, পিসিএসবি’র ‘মমতাময় কড়াইল প্রকল্প’ ২০১৫ সাল থেকে কড়াইল এলাকার দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেবা, চিকিৎসা সহায়তা, মানসিক পরামর্শ ও জীবনমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশ্ব হসপিস এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবসের এই আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনটি জীবনের শেষপ্রান্তে থাকা রোগীদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট সমাজে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।
প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশ (পিসিএসবি) আশা করছে, এই আয়োজনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ প্যালিয়েটিভ কেয়ার সম্পর্কে আরও সচেতন হবেন এবং মানবিক সেবায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবেন।
জেনে রাখা ভালো, প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশ (পিসিএসবি) ২০১৩ সাল থেকে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত জনকল্যাণমূলক সংস্থা, যা নিয়মিত বার্ষিক অডিট দ্বারা নিরক্ষিত। এর কার্যকরী পর্ষদ সম্পূর্ণ অবৈতনিক। প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশ (পিসিএসবি)-তে প্রদেয় অনুদান আয়কর মুক্ত।
লেখক: সদস্য সচিব, প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশ (পিসিএসবি)