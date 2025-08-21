হোম > স্বাস্থ্য

দেশে ডেঙ্গুতে ৫ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ৩১১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) মারা যাওয়া পাঁচজনের মধ্যে নারী তিনজন ও পুরুষ দুজন রয়েছেন।

২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৭, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৪২, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ৫১, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ৬১, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৫, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুই, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২১ জন রয়েছে।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৭ হাজার ৭৮২ জন। তাদের মধ্যে গত এক দিনে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৩১৫ জন। আর বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ১ হাজার ২৯৩ জন। তাদের মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৪৪০ জন।

চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১১০ জনের। এর মধ্যে চলতি মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯ ও জুলাইয়ে ৪১ জনের মৃত্যু হয়। মার্চে কোনো ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়নি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ওই বছর ১ হাজার ৭০৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়।

এ ছাড়া গত বছর ১ লাখ ১ হাজার ২১১ জন, ২০২২ সালে ৬২ হাজার ৩৮২, ২০২১ সালে ২৮ হাজার ৪২৯, ২০২০ সালে ১ হাজার ৪০৫ ও ২০১৯ সালে ১ লাখ ১ হাজার ৩৫৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।

