সপ্তাহে দুই দিনের বেশি হাসপাতালে যেতে পারবেন না ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা

সরকারি হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের অবাধ বিচরণ নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এখন থেকে তাঁরা সপ্তাহে সর্বোচ্চ দুই দিন চিকিৎসকদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাবেন, মোট পাঁচ ঘণ্টার জন্য।
গত বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এ বি এম আবু হানিফ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা জারি করা হয়। দেশের সব সরকারি হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের কাছে পাঠানো এ নির্দেশনায় মোট আটটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের ওপর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত চিকিৎসকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা। নির্ধারিত সময়ের বাইরে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তাঁদের অবস্থান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাক্ষাতের সময় প্রতিনিধিদের অবশ্যই কোম্পানির পরিচয়পত্র দৃশ্যমানভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং কোনোভাবেই রোগীর তথ্য সংগ্রহ বা প্রেসক্রিপশনের ছবি তোলা যাবে না।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা বেসরকারি ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্যাডে ব্যবস্থাপত্র লিখতে পারবেন না। হাসপাতালে মজুত থাকা ওষুধ বা পরীক্ষা বাইরে থেকে করানোর নির্দেশ দেওয়া যাবে না। সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কোনো বেসরকারি সিল ব্যবহার করা যাবে না, তবে বিজ্ঞাপনবিহীন জেনেরিক নামের সিল ব্যবহার করা যাবে। এ ছাড়া বেসরকারি ওষুধ কোম্পানির সরবরাহ করা ওষুধের তালিকা টেবিলে রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।