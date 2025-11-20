ডেঙ্গুতে মৃত্যু সাড়ে ৩০০ ছাড়াল

গত এক দিনে ডেঙ্গুতে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে এ পর্যন্ত ৩৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৩২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ছয়টি শহরে।
ছয় শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২২৫ জন মারা গেছে ঢাকা মহানগরে (ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৬১ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৬৪ জন)। এরপর বরিশালে ২৬ জন, চট্টগ্রামে ২৩, রাজশাহীতে ১৮, ময়মনসিংহে ১৬ ও বরগুনায় ১৫ জন।
আর চলতি বছর জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯, জুলাইয়ে ৪১, আগস্টে ৩৯, সেপ্টেম্বরে ৭৬, অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ ৮০ জনের মৃত্যু হয়। মার্চ মাসে কারও মৃত্যু হয়নি। আর নভেম্বরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি, অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তির তথ্য বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানানো হয়েছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৪৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৮ হাজার ৪৫৭।
চলতি বছরে ঢাকা মহানগরের হাসপাতালে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে। আজ পর্যন্ত আক্রান্ত রোগী ২৬ হাজার ৪৭৩ জন। শীর্ষে থাকা অন্য চার জেলা শহরের মধ্যে বরগুনায় ৯ হাজার ১৭২ জন, চট্টগ্রামে ৪ হাজার ২৩, বরিশালে ৩ হাজার ৭৩০, গাজীপুরে ৩ হাজার ৩০০ জন।
গত এক দিনে হাসপাতালে ভর্তি নতুন রোগীদের মধ্যে ঢাকা মহানগরে ২৪৩ জন, এরপর ঢাকা বিভাগে (মহানগরের বাইরে) ১৫৪, বরিশাল বিভাগে ১২৫, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৯, ময়মনসিংহ বিভাগে ৫৩, রাজশাহী বিভাগে ৪৮, খুলনা বিভাগে ৩২ ও সিলেট বিভাগে একজন রোগীর তথ্য পাওয়া গেছে।
বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছে ২ হাজার ৮৩৮ জন ডেঙ্গু রোগী। এর মধ্যে ঢাকার বাইরে ১ হাজার ৮৫৩ জন এবং ঢাকা মহানগরে ভর্তি রোগী ৯৮৫ জন।
স্বাস্থ্য বুলেটিনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসে এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১৮ হাজার ৫৯৫ জন। আর মারা গেছে ৭৫ জন। এখন পর্যন্ত অক্টোবরে হাসপাতালে সর্বোচ্চ ২২ হাজার ৫২০ জন ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮০ জনের মৃত্যু হয়।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর তথ্য রাখে ২০০০ সাল থেকে। এর মধ্যে ২০২৩ সালে এ রোগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যুও হয় ওই বছর। সর্বশেষ ২০২৪ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১ লাখ ১ হাজার ২১৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। মৃত্যু হয় ৫৭৫ জনের।