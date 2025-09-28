এক দিনে ডেঙ্গুতে ৪ জনের মৃত্যু, রোগী ভর্তির রেকর্ড

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। সবাই ঢাকার হাসপাতালে মারা গেছে। একই সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৪৫ জন। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা এক দিনে সর্বোচ্চ এটি।
আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা মহানগরের হাসপাতালগুলোতে ২০৯ জন, বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৬৬, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৬৪, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৯১, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৫৪, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৩৭, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১০১, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৭ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৬ জন ভর্তি হয়েছে।
২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া চারজনের মধ্যে দুজন নারী ও দুজন পুরুষ। তাঁদের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে দুজন ও উত্তর সিটিতে দুজন মারা গেছেন।
চলতি বছরে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া, এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪৬ হাজার ৫১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এখন পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৪৩ হাজার ৬২৯ জন।
এর আগে, ২১ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর ভর্তির সংখ্যা ছিল ৭৪০। যা এক দিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভর্তির রেকর্ড ছিল।