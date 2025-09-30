হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে এক দিনে ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৫৫৬

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫৫৬ জন।

আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ৫৫৬ জন ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৩৭, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭০, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৯, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১০১, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১১৩, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৮, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৫, রংপুর ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) তিনজন ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৬১২ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৪৪ হাজার ৭৯৬ জন।

২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিনজনই পুরুষ। তাঁরা সবাই বরিশাল বিভাগের বাসিন্দা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৪৭ হাজার ৩৪২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ বছর ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ১৯৮ জনের।

