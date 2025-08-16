হোম > স্বাস্থ্য

হাসপাতালে আরও দুই শতাধিক ডেঙ্গু রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ২০২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল ৮টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় তারা ভর্তি হয়েছে। তবে এ সময়ে কোনো ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়নি।

আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদ করা তথ্যে জানানো হয়, সর্বশেষ হাসপাতালে ভর্তি ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৮, রাজধানী ছাড়া ঢাকা বিভাগে ৫৫, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ২৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ৩১, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১ জন রয়েছে।

এ নিয়ে চলতি বছরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো ২৫ হাজার ৯১২ জন। এর মধ্যে ৫৯ শতাংশ পুরুষ ও ৪১ শতাংশ নারী রয়েছে। বর্তমানে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছে ৪১২ জন। চলতি বছর ডেঙ্গুতে এ পর্যন্ত মারা গেছে ১০৪ জন।

এখন পর্যন্ত ২৪২ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরের শুরু থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ হাজার ৫৭০ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেল।

দেশে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। ওই বছর মারা যায় ১ হাজার ৭০৫ জন।

