ডেঙ্গুতে মৃত্যু আরও ২, হাসপাতালে ভর্তি ২৭৯

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও দুজন চিকিৎসাধীন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সর্বশেষ আরও ২৭৯ জন ডেঙ্গু রোগী সারা দেশের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
আজ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ভর্তি রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে)। ওই বিভাগে ৮৪ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। আর বরিশাল বিভাগের (সিটি করপোরেশন বাদে) হাসপাতালে ৪৫ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৩৩, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৬৪, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৪২, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) দুজন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ভর্তি হয়েছে ৯ জন রোগী।
বছরের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৩৭ হাজার ২০৬ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আর মারা গেছে ১৪৭ জন চিকিৎসাধীন রোগী।
সর্বশেষ মারা যাওয়া দুজন রোগীর মধ্যে একজন পুরুষ (৬০) এবং একজন নারী (৮০)। তাঁরা যথাক্রমে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।
বর্তমানে সারা দেশের হাসপাতালে মোট ১ হাজার ৭২২ জন রোগী ভর্তি আছে। তাদের মধ্যে ১ হাজার দুজন ভর্তি রয়েছে রাজধানীর বাইরে সারা দেশের হাসপাতালে।
সরকারের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯ ও আগস্টে ৩৯ জন মারা গেছে। ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মারা গেছে ২৫ জন। মার্চে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি।
এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে জুলাই মাসে সবচেয়ে বেশি ১০ হাজার ৬৮৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আর জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১, আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫ হাজার ৭৩০ জন রোগী।