হাসপাতালে আরও ৩৫৬ ডেঙ্গু রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৩৫৬ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় এই রোগীরা ভর্তি হয়। তবে চিকিৎসাধীন কোনো ডেঙ্গু রোগীর এ সময়ে মৃত্যু হয়নি। ডেঙ্গুবিষয়ক হালানাগাদ তথ্যে এসব জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

হালনাগাদ তথ্যে বলা হয়েছে, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ৩৫৬ ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৬০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৮, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ৬০, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় ৪৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ৭১, খুলনা বিভাগে ২০, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ২০ এবং সিলেট বিভাগে ৭ জন রয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৩৩৩ জন ডেঙ্গু রোগী।

এ নিয়ে চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ২৭ হাজার ৪৭১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে ১০৫ জন।

চলতি বছর ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ৪১ জন মারা গেছে জুলাইয়ে। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মে মাসে ৩ জন এবং জুনে ১৯ জনের মৃত্যু হয়। মার্চে কোনো ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়নি। আগস্টে এখন পর্যন্ত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চলতি বছর হাসপাতালে সর্বোচ্চ ডেঙ্গু রোগী ভর্তিও জুলাইয়ে, ১০ হাজার ৬৮৪ জন। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩ এবং জুনে ৫ হাজার ৯৫১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬ হাজার ৪৯১ রোগী।

