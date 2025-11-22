হোম > স্বাস্থ্য

শীতে কানের সমস্যা ও ইউস্টেশিয়ান টিউবের গুরুত্ব: কী করবেন

ডা. মো. আব্দুল হাফিজ শাফী 

ছবি: সংগৃহীত

শীতকাল এলেই কানের বিভিন্ন সমস্যা বাড়তে দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ হলো ইউস্টেশিয়ান টিউব। মধ্যকর্ণ ও নাকের পেছনের অংশকে যুক্ত করা এক সরু নালি, যার স্বাভাবিক কার্যকারিতা ঠান্ডা আবহাওয়ার প্রভাবে সহজেই বিঘ্নিত হতে পারে। কানের ভেতরের চাপ ঠিক রাখা এবং মধ্যকর্ণে জমে থাকা বায়ু বা তরল বের করে দেওয়াই এই টিউবের মূল কাজ।

কিন্তু শুষ্ক ঠান্ডা বাতাস, ঘন সর্দি-কাশি বা নাক বন্ধ হয়ে গেলে টিউবটি ব্লক হয়ে যায়। এতে কান ভারী লাগা, ব্যথা, শব্দ কম শোনা বা ‘পপিং’ অনুভূতির মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শীতকালে নাকের প্রদাহ বাড়ায় ইউস্টেশিয়ান টিউবের কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কী করবেন?

নাক পরিষ্কার রাখা, ধুলাবালু এড়ানো, ঠান্ডা হাওয়া থেকে সুরক্ষা এসব ছোট সচেতনতা বড় সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারে। শীতে রাতে বাইরে বেরোলেই পরতে হবে কানঢাকা পোশাক। মাফলার, মাঙ্কি টুপি থেকে এখনকার বাহারি কানঢাকা, সুবিধামতো কিছু একটা পরে নিলেই হলো।

কখন ডাক্তার দেখাবেন

নিম্নলিখিত গুরুতর লক্ষণগুলোর মধ্যে যদি আপনার কোনো লক্ষণ দেখা দেয়, তবে চিকিৎসার পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য।

  • শীতে ঠান্ডা লেগে হাঁচি ও সর্দি-কাশির সঙ্গে অনেক সময় কানে তালা লাগার ঘটনাও ঘটে। কানে তালা মানে, কান বন্ধ হয়ে থাকা, কিছু না শোনা। সর্দি বা অ্যালার্জিজনিত কাশির সমস্যা থেকে কান বন্ধ মনে হলে দ্রুত নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ দেখাবেন।
  • কানে তীব্র ব্যথা দেখা দিলে, যা ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ দিয়েও যদি ভালো হয় না।
  • কানের ব্যথার সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত জ্বর থাকলে, যা অন্তর্নিহিত সংক্রমণ নির্দেশ করতে পারে।
  • শ্রবণশক্তিতে হঠাৎ বা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। সঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হলে অস্থায়ী বা এমনকি স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হতে পারে। শ্রবণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রাথমিক হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।
  • কান থেকে তরল পদার্থ বের হলে।

সব শেষে বলি, শীতে কানের সমস্যা হঠাৎই বাড়তে পারে; কিন্তু তার বেশির ভাগই প্রতিরোধযোগ্য। নাকের যত্ন নিন, ঠান্ডা বাতাসে কান ঢেকে রাখুন, সর্দি-কাশি অবহেলা করবেন না; আর উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী হলে দ্রুত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

লেখক: আবাসিক সার্জন (ইএনটি), সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

