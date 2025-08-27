ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৪৩০ জন

দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪৩০ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তবে এ সময়ে কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।
আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) নতুন ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে ৪০ দশমিক ২ শতাংশ নারী এবং ৫৯ দশমিক ৮ শতাংশ পুরুষ।
অঞ্চলভিত্তিক হিসাবে সর্বাধিক রোগী ভর্তি হয়েছে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২০ জন। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৩ জন, ঢাকার বাইরে অন্যান্য জেলায় ৬৭ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৩৭ জন ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৬৪ জন, খুলনায় (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৬ জন, রাজশাহীতে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩১ জন, ময়মনসিংহে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭ জন এবং রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫ জন ভর্তি হয়েছে।
চলতি বছর এখন পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৯ হাজার ৯৪৪ জন। তাদের মধ্যে ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৪২০ জন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১ হাজার ৪২৬ জন চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৪৭৮ জন ভর্তি আছে।
চলতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, এপ্রিলে ৭ জন, মে মাসে ৩ জন, জুনে ১৯ জন, জুলাইয়ে ৪১ জন, আগস্টে আজ পর্যন্ত ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর মার্চে কারও মৃত্যু হয়নি।