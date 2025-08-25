হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪১২

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময় ৪১২ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল রোববার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৭, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫১, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৬৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৫৩, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৬, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩০ জন রয়েছে।

চলতি বছরের এযাবৎ ডেঙ্গুতে ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুজন ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে একজন চিকিৎসাধীন ছিলেন।

চলতি বছরের ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৯ হাজার ৪৪ জন। ২৪ ঘণ্টায় ৩৮১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। চলতি বছরের এযাবৎ ২৭ হাজার ৬১৭ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১ হাজার ৩০৯ জন চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৪৩৪ জন চিকিৎসাধীন।

