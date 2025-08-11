হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে নারীর মৃত্যু, হাসপাতালে ৪৩৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশে গত এক দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আর নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৪৩৪ জন ডেঙ্গু রোগী।

ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদ করা এ তথ্য আজ সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

সরকারের তথ্য বলছে, চলতি বছরের শুরু থেকে সংক্রামক এই রোগে ১০২ জন চিকিৎসাধীন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৪ হাজার ৬১৭ জন।

আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশ ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে রাজধানীতে ১৩২ জন, ঢাকা বিভাগে ৭৮, বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬২, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) আট, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৭, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩২, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৩ ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুজন রয়েছে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ১ হাজার ২৫২ জন রোগী। তাদের মধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ৩৯৪ জন।

সর্বশেষ মারা যাওয়া ওই নারী (২৭) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি মারা গেছে জুলাই মাসে। ওই মাসে মোট ৪১ জনের মৃত্যু হয়।

এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন ও জুনে ১৯ জনের মৃত্যু হয়। মার্চ মাসে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি।

আর আগস্টের প্রথম ১১ দিনে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভর্তি রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১০ হাজার ৬৮৪ জন হাসপাতালে এসেছে জুলাই মাসে।

এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩ ও জুন মাসে ৫ হাজার ৯৫১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চলতি মাসের শুরু থেকে গতকাল রোববার পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩ হাজার ৬৩৭ জন রোগী।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ওই বছর ১ হাজার ৭০৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়।

এ ছাড়া গত বছর ১ লাখ ১ হাজার ২১১ জন, ২০২২ সালে ৬২ হাজার ৩৮২ জন, ২০২১ সালে ২৮ হাজার ৪২৯ জন, ২০২০ সালে ১ হাজার ৪০৫ জন এবং ২০১৯ সালে ১ লাখ ১ হাজার ৩৫৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।

