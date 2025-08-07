হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪০৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ৪০৮ জন ডেঙ্গু রোগী।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯৫ জনের। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ২২০।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় যারা ডেঙ্গুতে মারা গেছে, তাদের মধ্যে একজন ছিল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এবং বাকি দুজন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৪০৮ জন নতুন রোগীর মধ্যে সর্বাধিক ৯৪ জন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ছিল।

আরও জানানো হয়, চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মধ্যে জুলাই মাসেই সর্বোচ্চ ভর্তি হয়েছে ১০ হাজার ৬৮৪ জন। আগস্ট মাসের প্রথম সাত দিনেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২ হাজার ২৪০ জন।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিভাগ অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল বরিশাল বিভাগে ৭৩। এ ছাড়াও ঢাকা বিভাগের অন্যান্য এলাকায় ৬১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৯, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৮, খুলনা বিভাগে ৩৯, রাজশাহী বিভাগে ৫৪, রংপুর বিভাগে সাত, সিলেট বিভাগে তিনজন ভর্তি হয়।

মাসভিত্তিক মৃত্যুর তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগস্ট মাসের প্রথম সাত দিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। এ ছাড়া জুনে মারা গেছে ১৯ জন, জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিনজন এবং মার্চ মাসে কোনো মৃত্যু হয়নি।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছে ১ হাজার ৩২৬ জন রোগী। এর মধ্যে ঢাকায় চিকিৎসাধীন ৩৯৬ জন এবং ঢাকার বাইরে রয়েছে ৯৩০ জন।

