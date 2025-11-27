হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে আরও ৭ জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ৫৬৭ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত এক দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৫৬৭ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৯, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৬, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯২, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১২৫, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৮৬, খুলনা বিভাগে ৪১ (সিটি করপোরেশনের বাইরে), ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৭, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৫, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুজন ও সিলেট বিভাগে চারজন (সিটি করপোরেশনের বাইরে) নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৫৮৮ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৯০ হাজার ২১৯ জন।

চলতি বছর ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত ৩৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে এক কিশোরী (১৩) রয়েছে। বাকিদের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও তিনজন নারী রয়েছেন। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ৫৫,৫৭, ৬৫,৪০ ও ৫১ বছর।

