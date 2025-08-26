হোম > পরিবেশ

ঢাকার আবহাওয়া আজ শুষ্ক থাকবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গরমে জনজীবনে হাঁসফাঁস শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ মেঘলা থাকলেও এ এলাকার আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার, সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে, আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকারই সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে সামান্য বাড়তে পারে দিনের তাপমাত্রা।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯৫ শতাংশ।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গতকাল অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ১ মিলিমিটার।

সম্পর্কিত

ঢাকার বায়ুমানে অবনতি, দূষণের শীর্ষে কিনশাসা

দেশের তিনটি এলাকাকে ‘অতি উচ্চ পানি সংকটাপন্ন’ ঘোষণা

ঢাকার বাতাসে দূষণ কিছুটা বেড়েছে, শীর্ষে জাকার্তা

ঢাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে, গরম কমবে কি

ঢাকার বাতাসে দূষণ সহনীয় পর্যায়ে, শীর্ষে বাটাম

ঢাকার আকাশ মেঘলা, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঢাকার বায়ুমানে কিছুটা উন্নতি, শীর্ষে দোহা

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা যেমন থাকবে

ঢাকার বাতাসে দূষণ সহনীয় পর্যায়ে, শীর্ষে মানামা

ঢাকায় হতে পারে বজ্রসহ বৃষ্টি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা