হোম > পরিবেশ

ঢাকায় ২৪ ঘণ্টায় ৬৩ মিলিমিটার বৃষ্টি, আজও বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

নভেম্বর মাসের প্রথম দিন গতকাল শনিবার বরিশাল ও চট্টগ্রাম ছাড়া দেশের প্রায় সব বিভাগে বজ্রসহ বেশ ভারী বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী ঢাকায় গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৬৩ মিলিমিটার। আজও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ রোববার সারা দেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

এদিকে আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, দুপুর পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সেই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। গতকাল ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় সন্ধ্যা ৫টা ১৯ মিনিটে এবং আগামীকালের সূর্যোদয় ভোর ৬টা ৬ মিনিটে।

সম্পর্কিত

ঢাকার বাতাসে দূষণ সহনীয় পর্যায়ে, লাহোরের অবস্থা দুর্যোগপূর্ণ

সকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন ঢাকার আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা

সারা দেশে হতে পারে বৃষ্টি, কোথাও কম কোথাও বেশি

বাংলাবান্ধা থেকে টেকনাফ—সবুজ স্বপ্নে হাঁটছেন রিহাব হোসেন

জলবায়ু পরিবর্তনে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার: ল্যানসেট

বায়ুদূষণে বিপর্যস্ত পাকিস্তানের লাহোর, ঢাকার বাতাস সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর

ঢাকাসহ সারা দেশে বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, কমবে গরম

সন্ধ্যা ৬টায় ঘূর্ণিঝড় মোন্থা দুর্বল হয়ে ছত্তিশগড়ে

পাকিস্তানের লাহোরে ভয়াবহ বায়ুদূষণ, ঢাকার কিছুটা উন্নতি

ভারতে আঘাত হেনেছে ‘মোন্থা’, ঢাকাসহ সারা দেশে হালকা বৃষ্টির আভাস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা