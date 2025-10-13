ঢাকার ওপর বয়ে যেতে পারে উত্তরের হাওয়া বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

অক্টোবরের শুরু থেকে প্রায় প্রতিদিন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব অঞ্চল বৃষ্টি হয়েছে। এ সময় দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও ভারী, কোথাওবা ছিল মাঝারি মাত্রা বৃষ্টি। তবে মৌসুমি বায়ু দুর্বল হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টি কমে এসেছে। প্রকৃতি হয়ে গেছে শুষ্ক।
আজ সোমবার সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ঢাকাসহ আশপাশের এলাকা শুষ্ক থাকতে পারে। এর সঙ্গে আকাশ কিছুটা মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, গতকাল রোববার পর্যন্ত ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ওপর দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে বাতাস বয়ে যেত। তবে দিক পরিবর্তন হয়ে আজ থেকে উত্তর অথবা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বয়ে যেতে পারে। যার গতিবেগ হতে পারে ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিতে পারে মৌসুমি বায়ু।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানান, বাংলাদেশে মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টি হয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে। অক্টোবরের শেষ দিকে মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেওয়ার পর প্রভাব পড়ে শীতের। কমতে থাকে তাপমাত্রা। বৃষ্টির পরিমাণ কমে আবহাওয়া হয়ে যায় শুষ্ক।
এদিকে শীতের প্রভাব রাজধানী ঢাকায় তেমন না পড়লেও দেশের উত্তরাঞ্চলে পড়তে শুরু করেছে। গতকাল রোববার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজকের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য এলাকা আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।