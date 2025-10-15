বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু, বাদলের দিন কি শেষ

বাংলাদেশে যে কারণে বৃষ্টি হয়ে থাকে, সেই মৌসুমি বায়ু এই অঞ্চল থেকে বিদায় নিয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। সে কারণে আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললে চলে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ বুধবার সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশ এলাকা শুষ্ক থাকতে পারে। আকাশ থাকতে পারে আংশিক মেঘলা। এই অঞ্চলে উত্তর অথবা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
তবে মৌসুমি বায়ু এ দেশের ওপর দিয়ে বিদায় নিলেও দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে।
আজ সারা দেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।