হোম > পরিবেশ

ঢাকায় তাপমাত্রা কমবে কি না জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

আগের দিন রোববার সকালে রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সোমবার সকালে সেটি কিছুটা বেড়ে হয়েছে ১৮ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তবে এই তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে বলে আজ সকাল ৭টায় পরবর্তী ছয় ঘণ্টার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রি ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৭৯ শতাংশ।

এ ছাড়া আজ দুপুর পর্যন্ত ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়েছে, আজ দুপুর পর্যন্ত ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আজ ঢাকায় সূর্যাস্তের সময় সন্ধ্যা ৫টা ১০ মিনিটে, আগামীকাল সূর্যাস্ত ৬টা ২৫ মিনিটে।

সম্পর্কিত

ঢাকার বায়ুমান অস্বাস্থ্যকর, বায়ুদূষণ সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ পল্লবীতে

ঢাকায় তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঢাকার বায়ুমানে আজও উন্নতি নেই, পরিস্থিতি খুবই অস্বাস্থ্যকর

শীত নেমে আসছে রাজধানীতে, দৈনিকই তাপমাত্রা কমছে

শোষণের বদলে কার্বন ছড়াচ্ছে আফ্রিকার বনগুলো

বায়ুদূষণে বিশ্বে দ্বিতীয় শীর্ষেই থাকছে ঢাকা

ঢাকায় তাপমাত্রা ১৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস

সাগরে ঘূর্ণিঝড় ‘ডিটওয়াহ’, চার বন্দরে দুই নম্বর সতর্কসংকেত

শীতের কাঁপন লেগেছে শ্রীমঙ্গলে, তাপমাত্রা নেমেছে ১২.৫ ডিগ্রিতে

ঢাকায় ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা কমল ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা