আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক, তবে কোথাও হতে পারে বৃষ্টি

শরৎকাল বিদায় নিয়ে চলে এসেছে হেমন্ত। আজ শুক্রবার হেমন্তের প্রথম দিনে সকাল থেকে রাজধানী ঢাকার আকাশ ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। নীল আকাশে রয়েছে হালকা সাদা মেঘ। বয়ে চলেছে হালকা মিষ্টি বাতাস।
আজ ঢাকা ও আশপাশ এলাকা আংশিক মেঘলা থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এসব কথা জানানো হয়েছে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, এই অঞ্চলের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
এদিকে মৌসুমি বায়ু বিদায় নেওয়ার পর থেকে কয়েক দিন ধরে সারা দেশে বৃষ্টি প্রায় হচ্ছেই না। গত ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। দেশের অন্য সব অঞ্চল ছিল বৃষ্টিহীন। সে কারণে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। গতকাল সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ একই সময় এটি সামান্য বৃষ্টি পেয়ে হয়েছে ২৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজও দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তবে দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের কোথাও কোথাও কিছুটা বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এতে বলা হয়েছে, ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।