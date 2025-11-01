হোম > পরিবেশ

সকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন ঢাকার আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সকাল থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। এ আবহাওয়াতে সাধারণ মানুষ ছাতা নিয়ে বের হচ্ছে নিজেদের গন্তব্যে। কড়ইতলা, রাজশাহী সদর, রাজশাহী, ২১ মার্চ ২০২৫। ছবি: মিলন শেখ।

গত কয়েক দিন ঝলমলে রোদের সকাল দেখা গেলেও কার্তিক মাসের মাঝামাঝিতে এসে আজকের সকালের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখা গেল। এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আজ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এসব কথা বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের বুলেটিনে বলা হয়েছে, আজ ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

অধিদপ্তর আরও বলছে, আজ দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

এ ছাড়া বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে আর্কটিকের বরফ গলার গতি কমছে!

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশ এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯২ শতাংশ।

বজ্রপাত বৃদ্ধিতে জটিল হচ্ছে হাঁপানি ও অ্যালার্জির সমস্যা

এদিকে গতকাল শুক্রবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও এর আশপাশে কোনো বৃষ্টি হয়নি।

