এবার ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

দুদিনের ব্যবধানে ফের ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ। ঢাকার কাছে এবার আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৬টার পর ৪ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল দেশ।

ভারতীয় ভূমিকম্প বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি এবং ইউরোপিয়ান–মেডিটারেনিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার জানিয়েছে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.১।

স্থানীয় সময় আজ সকাল ১৪ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক ৩০ কিলোমিটার গভীরে ছিল এর উৎপত্তিস্থল। ইউরোপিয়ান–মেডিটারেনিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের হিসাব অনুসারে, এই ভূমিকম্পও ঢাকার অদূরে নরসিংদীর কোনো একটি এলাকায় উৎপত্তি হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট অবস্থান এখনো জানা যায়নি।

