ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় ঝলমলে রোদ উপভোগের সুযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আবহাওয়া অধিপ্তরের কার্যালয়, আগারগাঁও। ছবি: সংগৃহীত

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে রাজধানী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রার সামান্য তারতম্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ শনিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য যে পূর্বাভাস দিয়েছে, তাতে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। দিনের আকাশ থাকবে প্রায় পরিষ্কার। ফলে ঝলমলে রোদ উপভোগের সুযোগ রয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দিনের বেলায় তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও রাতের দিকে কিছুটা কমতে পারে। গতকাল এই এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিপরীতে আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সকাল ৬টার রেকর্ড অনুযায়ী, বাতাসের আর্দ্রতা ৮২ শতাংশ এবং তাপমাত্রা ছিল ২০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে ভোরের দিকে সামান্য ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে।

বর্তমানে বাতাস উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। দেশে রাতের তাপমাত্রা আরও ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। এর ফলে আগামী দিনগুলোতে শীতের আমেজ আরও বাড়বে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোনো উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়নি।

