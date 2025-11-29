হোম > পরিবেশ

শীত নেমে আসছে রাজধানীতে, দৈনিকই তাপমাত্রা কমছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের তাপমাত্রা আরও কমেছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, শীতের আগমনের বার্তা নিয়ে আজ ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৭ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যেখানে গতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ শনিবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ প্রধানত পরিষ্কার থাকবে এবং আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ছাড়া আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৭ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়নি।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ছয় ঘণ্টা অর্থাৎ দুপুর ১টা পর্যন্ত আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে।

