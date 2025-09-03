হোম > পরিবেশ

রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস, গরম কমবে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

ঢাকার আকাশ আজ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ বুধবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, আজ দিনের তাপমাত্রা হালকা কমতে পারে।

এ ছাড়া বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৮৩ শতাংশ।

বজ্রপাত বৃদ্ধিতে জটিল হচ্ছে হাঁপানি ও অ্যালার্জির সমস্যা

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় বৃষ্টি হয়নি।

জলবায়ু পরিবর্তন সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে আর্কটিকের বরফ গলার গতি কমছে!
সম্পর্কিত

ঢাকার বাতাস আজ সহনীয়, দূষণের শীর্ষে দুবাই

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা

ঢাকার বাতাস শিশু ও বয়স্কদের জন্য অস্বাস্থ্যকর

ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, গরম কমবে কি

আজ ঢাকায় বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা বাড়তে পারে

দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান আজ ৫ম

চট্টগ্রামসহ ৪ বিভাগে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা

টেকসই উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত ভোগ কমাতে হবে : রিজওয়ানা হাসান

ঢাকার বায়ু আজ অস্বাস্থ্যকর

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, কমবে না তাপমাত্রা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা