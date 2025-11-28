হোম > পরিবেশ

ঢাকায় তাপমাত্রা ১৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকার পরিষ্কার নীল আকাশে উঠেছে ঝলমলে রোদ, সঙ্গে বইছে হালকা হিমেল হওয়া।

আজ সারা দিন ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকাশ পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরবর্তী ৬ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকায় আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ।

পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ দুপুর পর্যন্ত ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আকাশ থাকবে পরিষ্কার এবং আবহাওয়া প্রায় শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো বৃষ্টি হয়নি। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্ত হবে ৫টা ১০ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে ৬টা ২৩ মিনিটে।

