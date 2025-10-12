হোম > পরিবেশ

ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আজ রোববার সকাল থেকে রাজধানী ঢাকা ও আশপাশ এলাকার আবহাওয়া ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। তবে দিনের যেকোনো সময় এই অঞ্চলে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এসব কথা বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আবহাওয়া অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

এদিকে আজ সারা দেশের আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারা দেশে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। তাই গত কয়েক দিনের মতো আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

এর কারণ সম্পর্কে আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে বেশির ভাগ সময় বৃষ্টি হয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে। কিন্তু সারা দেশের ওপর এখন মৌসুমি বায়ু কম সক্রিয় রয়েছে। আর বঙ্গোপসাগরের ওপর এটি দুর্বল অবস্থায় আছে। এই মৌসুমি বায়ু ১৫ অক্টোবর নাগাদ বিদায় নিতে পারে। সে কারণে বৃষ্টির মাত্রা কমে আসায় দেশের আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে উঠেছে।

সম্পর্কিত

পরিবেশ মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা

বৃষ্টিতেও কমছে না বায়ুদূষণ, ঢাকার বাতাস সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর

বজ্রবৃষ্টি হতে পারে ঢাকায়, গরম কমবে নাকি বাড়বে

বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এল সবুজ কচ্ছপ

ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আজ বৃষ্টি হলেও বাড়তে পারে গরম

প্রতিদিনই হচ্ছে বৃষ্টি, তবু ঢাকায় বাড়ছে বায়ুদূষণ

ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি

দক্ষিণের ৭টি অঞ্চলে ঝড়ের আভাস

ঢাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, তাপমাত্রা বাড়বে সামান্য

ঢাকার বাতাসে দূষণ কিছুটা বাড়লেও আছে সহনীয় পর্যায়ে, সবচেয়ে বেশি দিল্লিতে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা