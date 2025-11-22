হোম > পরিবেশ

৩.৩ মাত্রার ভূমিকম্পটির উৎপত্তি বাইপাইল নয়, নরসিংদীর পলাশ— সংশোধনী দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আবহাওয়া অধিপ্তরের কার্যালয়, আগারগাঁও। ফাইল ছবি

সকালে রিখটার স্কেলে ৩.৩ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল সাভারের বাইপাইল নয়, নরসিংদীর পলাশ এলাকায় ছিল। প্রাথমিক তথ্যের তিন ঘণ্টা পর শনিবার বিকেল ৪টার দিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই সংশোধনী দিল।

এর আগে বেলা ১টার দিকে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় অনুভূত ৩ দশমিক ৩ মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎস সাভারের আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় ছিল জানিয়েছিল আবহাওয়া অধিদপ্তর। পরে বিকেলে সংশোধনীতে বলা হয়, বিশ্লেষণে সমস্যার কারণে এই ভুল হয়েছিল।

উৎপত্তিস্থল পরিবর্তন ছাড়া বাকি সব তথ্য অপরিবর্তিত রয়েছে। সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৩ দশমিক ৩।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির জানান, তাঁদের বিশ্লেষণে একটু সমস্যা হয়েছিল। বাইপাইলে নয়, নরসিংদীর পলাশে আজ সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে রিখটার স্কেলে ৩ দশমিক ৩ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে।

ঢাকার কাছেই ফের ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল বাইপাইল

গতকাল শুক্রবার সকালে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ কেঁপে ওঠে। এ ঘটনায় শিশুসহ ১০ জন নিহত ও ছয় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

সবচেয়ে বেশি—পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে নরসিংদীতে। ঢাকায় চার ও নারায়ণগঞ্জে একজন মারা যান। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে অনেকেই ভবন থেকে লাফিয়ে পড়েন। এ ছাড়া কিছু ভবন হেলে পড়ে ও ফাটল দেখা দেয়।

