হোম > পরিবেশ

ঢাকার বাতাস আজ সহনীয়, দূষণের শীর্ষে রিয়াদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

গতকালের মতো আজও ঢাকার বায়ুমান সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তালিকা অনুযায়ী, আজ রোববার সকাল ৯টার ১০ মিনিটের রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ৭৩। আজ দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ২৫তম। গতকাল শনিবার সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী ৭৪ বায়ুমান নিয়ে ২৪তম অবস্থানে ছিল ঢাকা।

আজ বায়ুদূষণের তালিকায় শীর্ষে আছে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ। শহরটির বায়ুমান ১৫৭, যা সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর বাতাসের নির্দেশক। শীর্ষ পাঁচে থাকা অন্য শহরগুলো যথাক্রমে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর কিনশাসা, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই, ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা ও চিলির সান্তিয়াগো। শহরগুলোর বায়ুমান যথাক্রমে ১৫৬, ১৩৯, ১২২ ও ১১৬।

বাতাসের গুণমান সূচকের (একিউআই) মাধ্যমে দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করে নিয়মিত বায়ু পরিস্থিতি তুলে ধরে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ-এয়ার। তাদের তালিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার বাতাসে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণাই দূষণের প্রধান উৎস। বেশি মাত্রার দূষণ শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদ্রোগ এবং দীর্ঘ মেয়াদে ক্যানসারের মতো মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী, বায়ুমান সূচক ৫০-এর নিচে থাকলে বিশুদ্ধ বাতাস ধরা হয়। ৫১-১০০ হলে তা সহনীয়। ১০১-১৫০ এর মধ্যে হলে সতর্কতামূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর। ১৫১-২০০ হলে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং সূচক ২০১ থেকে ৩০০ হলে বাতাসকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর সূচক ৩০০ ছাড়ালে সেই বাতাস দুর্যোগপূর্ণ।

বায়ুদূষণ: বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এক অদৃশ্য বিপদ

বায়ুদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রতি বছর বহু মানুষ মারা যায়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বায়ুদূষণ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ বলে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে (বিএমজে) প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়।

বায়ুদূষণ সোরিয়াসিসসহ চর্মরোগের জন্য হতে পারে মারাত্মক: গবেষণা

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গৃহস্থালি ও পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণের সম্মিলিত প্রভাবে বছরে ৬৭ লাখ মানুষ মারা যায়।

দীর্ঘদিন ঢাকার বাতাস অতিমাত্রায় দূষিত হওয়ায় বাইরে বের হলে সবাইকে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া সংবেদনশীল ব্যক্তিদের অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে।

গত বছর সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশ ছিল বাংলাদেশ ও চাদ

পাশাপাশি ইটভাটা, শিল্পকারখানার মালিক এবং সাধারণ মানুষকে কঠিন বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ রাখা, নির্মাণস্থলে ছাউনি ও বেষ্টনী স্থাপন করা, নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা, নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের সময় ট্রাক বা লরি ঢেকে নেওয়া, নির্মাণস্থলের আশপাশে দিনে অন্তত দুবার পানি ছিটানো এবং পুরোনো ও ধোঁয়া তৈরি করা যানবাহন রাস্তায় বের না করতে বলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, কমতে পারে গরম

সুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা ঠিক না হলে ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব নয়: পরিবেশ উপদেষ্টা

ঢাকায় বায়ুমানে কিছুটা উন্নতি, বাতাস আজ সহনীয়

ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তাপমাত্রা থাকবে আগের মতোই

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঢাকার বায়ুমানে অবনতি, দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় অবস্থান ৮ম

ঢাকার বায়ুমানে কিঞ্চিৎ অবনতি, দূষণের শীর্ষে কিনশাসা

ঢাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে, কমবে গরম

ঢাকার বাতাসে কমেছে দূষণ, সবচেয়ে দূষিত দুবাই

রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস, গরম কমবে কি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা