ঢাকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি হবে কি

দুই দিন আগে শনিবার ১ নভেম্বর বেশ ভারী বৃষ্টি হয়েছিল রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। বৃষ্টির এই রেশ গতকাল রোববারও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহসহ দেশের মধ্যাঞ্চলে ছিল।
আজও সকাল থেকে ঢাকার আকাশ রয়েছে মেঘাচ্ছন্ন। আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আকাশ দুপুর পর্যন্ত আংশিক মেঘলা থাকবে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় চার থেকে আট কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ। আজকে ঢাকায় সূর্যাস্ত বিকেল ৫টা ১৮ মিনিটে। আগামীকাল সূর্যোদয় সকাল ৬টা ৬ মিনিটে।
এদিকে সারা দেশের আজকের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চল আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।
তবে সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকালে আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঢাকা ও আশপাশে আজ ভারী বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। তবে কোথাও কোথাও সামান্য বৃষ্টি হতে পারে।
কার্তিক মাসের এই সময় মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থানরত লঘুচাপটি দুর্বল এবং গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। এর প্রভাবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে। তবে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন মিয়ানমার উপকূলীয় এলাকায় আরও একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বরাবর মিয়ানমার-বাংলাদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এ কারণে আজ ও আগামীকাল ৪ নভেম্বর চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হতে পারে।