ঢাকায় বজ্রসহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, বাড়তে পারে গরম

রাজধানী ঢাকার আকাশ আজ রোববার সকাল থেকে ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। তবে দিনের যেকোনো সময় বজ্রসহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের সর্বশেষ পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়, আজ ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।
এদিকে বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমে এসেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে নীলফামারীর সৈয়দপুরে ৩৩ মিলিমিটার। তাই গত কয়েক দিনের তুলনায় বৃষ্টি কম হওয়ায় দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। অবশ্য দেশের উত্তরাঞ্চলে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকালে ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল শনিবার ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।