হোম > পরিবেশ

ঢাকায় বজ্রসহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, বাড়তে পারে গরম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকার আকাশ আজ রোববার সকাল থেকে ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। তবে দিনের যেকোনো সময় বজ্রসহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের সর্বশেষ পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়, আজ ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

এদিকে বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমে এসেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে নীলফামারীর সৈয়দপুরে ৩৩ মিলিমিটার। তাই গত কয়েক দিনের তুলনায় বৃষ্টি কম হওয়ায় দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। অবশ্য দেশের উত্তরাঞ্চলে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকালে ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল শনিবার ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সম্পর্কিত

ঢাকার বায়ুমান সহনীয়, দূষণের শীর্ষে লাহোর

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঢাকাসহ ১০ জেলায় ঝড়ের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ছুটির দিনে আজও বৃষ্টি, আগামীকালও থাকবে কি না—জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নত বিশ্বকে অর্থ ও প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতার আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার

বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ, বন্দরগুলোতে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত, দেশজুড়ে বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা

ঢাকায় কমেছে বায়ু দূষণ, সবচেয়ে বেশি লাহোরে

ভারী বৃষ্টি আরও কত দিন—জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর, পাহাড়ে ভূমিধসের আশঙ্কা

২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় সর্বোচ্চ ২০৬ মিলিমিটার বৃষ্টি, কিন্তু কেন?

সাগরে লঘুচাপ, ভারী বৃষ্টিতে নিম্নাঞ্চলে প্লাবনের শঙ্কা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা