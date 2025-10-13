হোম > পরিবেশ

ঢাকার বায়ুমান অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে, দূষণে শীর্ষে লাহোর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার বাতাসে দূষণ বেড়ে গেছে। গতকাল কিছুটা কমলেও আজ সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে আছে। গতকাল বাতাসের দূষণের মাত্রা শিশু ও বৃদ্ধদের মতো সংবেদনশীল মানুষের জন্য অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে ছিল।

বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের আজ সোমবার সকাল ১০টার রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ১৬০, যা গতকাল রোববার ১১টা ১৫ মিনিটের রেকর্ড অনুযায়ী ছিল ১১৮। বায়ুদূষণের তালিকায় আজ ৫ম স্থানে, গতকাল ছিল ১৩তম স্থানে।

গতকালের মতো আজও বায়ুদূষণের শীর্ষে আছে পাকিস্তানের লাহোর। শহরটির বায়ুমান আজ ২০১। শীর্ষ পাঁচে থাকা অন্য শহরগুলো হলো— ভারতের দিল্লি, উজবেকিস্তানের তাসখন্দ ও ইতালির মিলানো। শহরগুলোর বায়ুমান যথাক্রমে ১৯১, ১৭৪ ও ১৬৮।

বাতাসের গুণমান সূচকের (একিউআই) মাধ্যমে দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করে নিয়মিত বায়ু পরিস্থিতি তুলে ধরে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার। তাদের তালিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার বাতাসে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণাই দূষণের প্রধান উৎস। বেশি মাত্রার দূষণ শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদ্‌রোগ এবং দীর্ঘ মেয়াদে ক্যানসারের মতো মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী, বায়ুমান সূচক ৫০-এর নিচে থাকলে বিশুদ্ধ বাতাস ধরা হয়। ৫১-১০০ হলে তা সহনীয়। ১০১-১৫০ এর মধ্যে হলে সতর্কতামূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর। ১৫১-২০০ হলে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং সূচক ২০১ থেকে ৩০০ হলে বাতাসকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর সূচক ৩০০ ছাড়ালে সেই বাতাস দুর্যোগপূর্ণ।

বায়ুদূষণ: বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এক অদৃশ্য বিপদ

বায়ুদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রতি বছর বহু মানুষ মারা যায়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বায়ুদূষণ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ বলে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে (বিএমজে) প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়।

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গৃহস্থালি ও পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণের সম্মিলিত প্রভাবে বছরে ৬৭ লাখ মানুষ মারা যায়।

বায়ুদূষণ সোরিয়াসিসসহ চর্মরোগের জন্য হতে পারে মারাত্মক: গবেষণা

দীর্ঘদিন ঢাকার বাতাস অতিমাত্রায় দূষিত হওয়ায় বাইরে বের হলে সবাইকে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া সংবেদনশীল ব্যক্তিদের অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে।

পাশাপাশি ইটভাটা, শিল্পকারখানার মালিক এবং সাধারণ মানুষকে কঠিন বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ রাখা, নির্মাণস্থলে ছাউনি ও বেষ্টনী স্থাপন করা, নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা, নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের সময় ট্রাক বা লরি ঢেকে নেওয়া, নির্মাণস্থলের আশপাশে দিনে অন্তত দুবার পানি ছিটানো এবং পুরোনো ও ধোঁয়া তৈরি করা যানবাহন রাস্তায় বের না করতে বলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

ঢাকার ওপর বয়ে যেতে পারে উত্তরের হাওয়া, বৃষ্টি হবে কি

ঢাকার বাতাস শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য অস্বাস্থ্যকর, দূষণে শীর্ষে লাহোর

ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

পরিবেশ মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা

বৃষ্টিতেও কমছে না বায়ুদূষণ, ঢাকার বাতাস সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর

বজ্রবৃষ্টি হতে পারে ঢাকায়, গরম কমবে নাকি বাড়বে

বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এল সবুজ কচ্ছপ

ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আজ বৃষ্টি হলেও বাড়তে পারে গরম

প্রতিদিনই হচ্ছে বৃষ্টি, তবু ঢাকায় বাড়ছে বায়ুদূষণ

ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা