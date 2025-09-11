হোম > পরিবেশ

ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, কমতে পারে গরম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আজ ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বৃষ্টিসহ বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থেকে মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮-১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকালের তুলনায় বেশি। গতকাল একই সময়ে তাপমাত্রা ছিল ৩৫ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা ৮৭ শতাংশ।

সম্পর্কিত

আজও বৃষ্টি হতে পারে ঢাকায়

ঢাকার বাতাস সহনীয়, বায়ুদূষণে শীর্ষে লাহোর

পাঁচ দশকে কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে ১০ গুণ

দেশে ৫ বছরে কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে ৮১.৫ শতাংশ

ঢাকার বায়ুমানে অবনতি, দূষণের শীর্ষে ম্যানিলা

আজও বৃষ্টি হতে পারে ঢাকায়

ঢাকার বায়ুমানে কিঞ্চিৎ উন্নতি, দূষণের শীর্ষে হ্যানোয়

ঢাকার বাতাস আজ সহনীয়, দূষণের শীর্ষে রিয়াদ

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, কমতে পারে গরম

সুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা ঠিক না হলে ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব নয়: পরিবেশ উপদেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা